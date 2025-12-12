Unos diez alcaldes y 'números 1' amenazan con irse del PRC si no se aprueban los presupuestos

Archivo - Paula Fernández y Revilla en el Día de las Instituciones. - PRC - Archivo

SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una decena de alcaldes y números 1 del PRC en los municipios amenazan con irse del partido si no se produce "un cambio" por parte de la dirección regional para apoyar y aprobar los presupuestos de la comunidad autónama para 2026, diseñados por el Gobierno del PP, en minoría parlamentaria, y tumbados por la oposición.

Ese movimiento interno entre los líderes municipales regionalistas estaría 'capitaneado' por el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, que ha confirmado a Europa Press la situación, adelantada por 'El Diario Montañés'.

Así, "si no cambia la cosa", unos diez regidores y líderes locales abandonarían el PRC porque, según Asón, de no salir adelante las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio -en los dos anteriores recibieron luz verde gracias a los regionalistas- se perdería "un dinero muy importante para Cantabria y para los ayuntamientos".

De cara a las de 2026, el PRC, con la diputada y candidata electoral, Paula Fernández, a la cabeza, condicionó el 'sí' al documento económico del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga al cumplimiento de media docena de condiciones, algunas ya cumplidas y otras "imposibles" de cumplir, según los 'populares'.

El alcalde de Ribamontán, que lleva cerca de medio siglo en el cargo -46 años-, ha aclarado a esta agencia que su postura y la de otros números 1 municipales no supone un "ultimatum", sino que lo que persiguen es que haya "diálogo" con la cúpula del PRC y que "recapaciten".

"Lo que no se puede hacer es no aprobar los presupuestos: Cantabria pierde mucho dinero y los ayuntamientos también", ha insistido Asón, para quien la comunidad autónoma no se puede "permitir ese lujo". "Es absurdo", ha remachado.

Para finalizar, de no salir adelante las cuentas y materializarse la amenaza de abandono del PRC, Asón ha reflexionado sobre la situación en la que se quedaría el partido al que, según ha dicho, hay encuestas que dan resultados "no favorables", de unos cuatro diputados, la mitad que en la actualidad.