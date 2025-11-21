Docentes piden al Gobierno que aclare si aplicará las subidas salariales en sanidad y justicia si no hay presupuestos

Archivo - El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, con la Junta Docente. Foto de archivo - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente ha reclamado al Gobierno de Cantabria (PP) que aclare si se aplicarán las subidas salariales acordadas con funcionarios sanitarios o del ámbito de las justicia si no salen adelante los presupuestos de 2026 o si se quedarán si ella como parece ser que va a ocurrir con la de los profesores.

"Ahí vamos a ver toda la intencionalidad de la 'cláusula Silva' y que esto es un movimiento logimamente político y que no tiene nada que ver con una negociación de adecuación salarial ordinaria en cualquier otro escenario", ha afirmado este viernes, a preguntas de los medios de comunicación, la presidenta de la Junta de Personal Docente y del sindicato ANPE en Cantabria, Rus Trueba.

La sindicalista ha vuelto a resaltar que en los acuerdos de subida salarial suscritos en el ámbito de la sanidad o la justicia no se incluyó ninguna condición "similar" a la 'cláusula Silva' con la que la Consejería pretende vincular la aplicación de la adecuación de los docentes al hecho de que haya presupuestos.

Trueba ha insistido en que la 'cláusula Silva', cuyo rechazo por parte de los sindicatos es una de las principales razones que han hecho descarrilar la firma del acuerdo en el ámbito docente, deja a los profesores como "rehenes" de los presupuestos, no solo de este año, sino en 2027, 2028 y 2029, que es el periodo planteado para aplicar la subida salarial del colectivo.

Pese a no haber firmado con la Junta Docente un acuerdo de adecuación salarial pese a las múltiples reuniones celebradas, el Gobierno decidió incluir en el proyecto de presupuestos para 2026 una partida de 17 millones para aplicar el tramo correspondiente a ese ejercicio.

Sin embargo, el consejero advirtió el pasado 12 de noviembre que, en caso de no salir adelante los presupuestos de 2026 y tener que prorrogarse los de 2025, es "harto improbable y muy difícil" acometer la adecuación salarial "pactada, pero no firmada" con los docentes.

Aprovechando que el próximo lunes, 24 de noviembre, se debaten las enmiendas a la totalidad que los tres grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) han presentado al proyecto de presupuestos de 2026, la Junta ha convocado una concentración frente al Parlamento de Cantabria.

Trueba ha hecho un llamamiento a los docentes a secundar esta concentración para mostrar el "malestar" de la profesión por "cómo se está gestionando este asunto".

Además, ha aclarado que la concentración no solo es para reclamar la "merecida" subida salarial que los docentes llevan esperando 17 años sino también otras "mejoras" en materia educativa, como la bajada de las ratios en las aulas, "que Silva está retrasando deliberadamente", según Trueba, o la reducción de la burocracia en el ámbito docente.

NO HA HABIDO NUEVOS CONTACTOS ENTRE CONSEJERÍA Y JUNTA

Cuestionada por la prensa, ha explicado que desde la Consejería no ha habido ningún nuevo contacto con las organizaciones sindicales en relación a las negociaciones en materia salarial, tampoco tras el ultimátum lanzado por ANPE, STEC y UGT, que representan la mayoría de la Junta, en el que advertían que si no se alcanzaba un acuerdo antes del 19, expiraba su propuesta de aceptar 150 horas de formación para acceder a sexenios y no aceptarían más de 120.

Por otra parte, Trueba ha criticado que la Consejería no haya convocado ninguna nueva mesa para seguir negociando las condiciones de la oposición al Cuerpo de Maestros de 2026 tras los cambios planteados por el departamento de Silva el pasado lunes 17 en base a los que, de llevarse a cabo, se dejaría de guardar la nota de las dos pruebas anteriores y se tardaría un año en resolver el concurso.

Trueba considera que cambios "de calado" como los que se plantean y que suponen un "cambio de modelo", "merecen calma, sosiego y mesas técnicas" para valorar "todos los pros y contras"; garantizar los derechos de los aspirantes así como la normalidad del proceso para que no ocurran "fallos y errores" como los de los últimos años.

Además, ha insistido en que lo que los sindicatos reclaman es "negociación" y que se les deje de "poner en tela de juicio" desde la Administración. "Nos sentimos maltratados institucionalmente", ha aseverado.