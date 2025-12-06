Dos accidentes por alcance provocan retenciones en la A-8 a la altura de Castro sentido Santander

Retenciones en la A-8 a la altura de Castro sentido Santander - DYA CANTABRIA

SANTANDER, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes de tráfico por alcance registrados pasadas las 12.30 horas de este sábado están provocando retenciones de hasta 5 kilómetros en la autovía A-8, sentido Santander, a la altura de Castro Urdiales. Dos personas han resultado heridas leves.

En concreto, el tráfico lento se sitúa entre los puntos kilométricos 140 al 145 en Ontón, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado hasta el lugar a sanitarios del servicio 061 para atender a las dos personas que han resultado heridas.

Además, también se ha producido un tercer accidente por alcance, en este caso sentido Vizcaya, en el punto kilómetro 159.