Dos años de cárcel por guardar en su vivienda speed para vendérsela a terceros

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado este jueves a dos años de prisión y a más de 13.000 euros de multa a un hombre que guardaba en su vivienda casi 350 gramos de speed para su venta a terceros.

Antes del juicio, señalado para este jueves a las 9.30 horas en la Sección Primera, las partes alcanzaron un acuerdo, de modo que la vista ha consistido en dar traslado del mismo.

Fruto del acuerdo, el acusado ha reconocido los hechos y se le ha aplicado las atenuantes de toxicomanía --ya que padece un trastorno psicótico crónico por el consumo de drogas y en el momento de los hechos tenía afectadas "de manera moderada" sus capacidades intelectivas y volitivas-- y la de confesión, dado que informó a los agentes que entraron en su vivienda sobre el lugar en el que guardaba la droga.

En el registro de la misma, se hallaron tres básculas de precisión, un triturador de marihuana, dos bolsas transparentes de cannabis que contenían 69 gramos de esta sustancia y otras dos con 346 gramos de speed, droga valorada en 513 y 12.673 euros, respectivamente, y que estaba destinada a su distribución entre terceros.

OTRA CONDENA A DOS AÑOS POR DROGAS

Por otra parte, la Audiencia Provincial, en este caso la Sección Tercera, también condenó el pasado martes a dos años de cárcel y 12.000 euros de multa a un hombre que fue sorprendido por los agentes en la estación de autobuses de Torrelavega cuando transportaba dieciséis bellotas de cocaína, valorada en 13.400 euros, desde Santander a Madrid.

También en este caso hubo acuerdo previo al juicio, que posteriormente se confirmó ante la Sala.

Así, el acusado reconoció los hechos y también se tuvo en cuenta la atenuante de confesión y la de dilaciones indebidas, dado que los hechos tuvieron lugar en noviembre de 2021.