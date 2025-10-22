Dos años de cárcel para un hombre que agredió a otro que le había pedido que moviera su coche de sitio

El acusado reconoció los hechos y admitió ser autor de un delito de lesiones con deformidad

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión a un hombre que agredió a otro que le había pedido que moviera su coche de lugar. La víctima sufrió traumatismo craneoencefálico, fractura de nariz, contusión ocular y perdió un diente.

La audiencia preliminar para una posible conformidad se ha celebrado este martes y las partes confirmaron a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria que existía acuerdo.

El acusado ha reconocido los hechos y admitido ser autor de un delito de lesiones con deformidad, con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño, ya que ha indemnizado al agredido y al Servicio Cántabro de Salud en las cantidades inicialmente solicitadas, 5.300 y 1.744 euros, respectivamente.

Además, en la vista la Fiscalía retiró la acusación por delito leve contra el otro hombre, al que acusaba de intentar agredir al acusado, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en nota de prensa.

Según los hechos probados que se recogen en la sentencia, el acusado y el otro hombre se encontraban en las proximidades de una rotonda en Santander cuando el primero se dirigió al segundo para pedirle que moviera su vehículo.

En ese momento se inició una discusión entre ambos en la que el acusado propinó varios puñetazos en la cara al otro hombre, a consecuencia de los cuales sufrió traumatismo craneoencefálico y traumatismo facial con fractura de nariz, pérdida de un incisivo y contusión ocular.