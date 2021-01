SANTANDER, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha denunciado a nueve personas por incumplir las medidas frente al Covid en Santander.

En concreto, a dos por no respetar el toque de queda nocturno, a seis por no usar la mascarilla obligatoria y a una más por no guardar las distancias de seguridad, informa el Cuerpo municipal.