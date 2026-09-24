Dos heridos leves en una colisión frontal en la N-634 en Sarón - 112 CANTABRIA

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves este jueves en una colisión frontal entre dos turismos que se ha producido en el la carretera nacional N-634 a la altura de la localidad de Sarón, en el municipio de Santa María de Cayón.

El Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria ha informado que el accidente se ha producido en el kilómetro 211,4, cerca del Mercado, y el servicio de urgencias sanitarias 061 ha trasladado a los heridos al Hospital Marqués de Valdecilla.

Por su parte, los bomberos autonómicos han inertizado los vehículos y retirado los restos de la colisión de la vía.

El 112 también ha movilizado para atender el suceso a la Policía Local y a la Guardia Civil.