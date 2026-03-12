Dos viviendas de Noja siguen desalojadas tras el desprendimiento del techo de un piso el pasado lunes

Avenida de Ris - EUROPA PRESS

NOJA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos viviendas de Noja, de las seis que fueron desalojadas el pasado lunes al caer parte del techo de una de ellas, continúan en esta situación, mientras los vecinos de las cuatro restantes han podido regresar a sus domicilios.

Así lo ha informado este jueves el Ayuntamiento, que ha precisado que, desde este miércoles 11, los vecinos desalojados ya han podido volver a sus viviendas, con la excepción de dos: la que sufrió el accidente y la situada justo encima de ésta.

Los seis pisos, ubicados en un edificio de avenida Ris, fueron desalojados a última hora de la tarde del domingo como medida preventiva para garantizar la seguridad de los residentes.

El Ayuntamiento continúa trabajando y realizando las actuaciones necesarias para asegurar que las condiciones de seguridad sean "las adecuadas", ha indicado la administración local.

El 112 recibió sobre las 19.45 horas del día 8 el aviso del desprendimiento del techo en una habitación de una vivienda de este edificio, tras lo que movilizó a los Bomberos del Gobierno de Cantabria, a la Policía Local del municipio y a la Guardia Civil.

Los bomberos inspeccionaron la vivienda y "por seguridad" encargaron a la Policía Local que desalojara al resto de pisos habitados del inmueble, cuyo estado, se anunció, sería valorado por el arquitecto municipal.