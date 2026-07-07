Duplica su coste la reforma de los Jardines de Piquío, que el Ayuntamiento espera abrir al público la próxima semana

Obras en los Jardines de Piquío - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander espera abrir al público la próxima semana la reforma de los Jardines de Piquío, que tras unas obras que han duplicado el presupuesto inicial y se han retrasado un año.

Según ha informado este martes el concejal de Fomento, Agustín Navarro, las obras afrontan su recta final con los últimos trabajos, centrados en culminar el asfaltado azul y su pulido, la recuperación de barandillas conforme al proyecto original del arquitecto municipal Ramiro Saiz Martínez y los últimos remates en jardinería, instalaciones de alumbrado y riego, y con el objetivo de abrir los jardines al público la próxima semana, una vez concluidas "las labores sobrevenidas" que han debido llevarse a cabo durante el desarrollo de la intervención.

Precisamente para consolidar estos cambios sobre el plan inicial, la Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión de esta semana la adjudicación del proyecto modificado a la empresa Senor, por un presupuesto total de 2.612.300 euros, con lo que la actuación duplica su coste inicial de 1,36 millones.

El edil ha explicado que se ha tenido que modificar el paquete de suelos del jardín, ya que, una vez comenzada la obra, se observó que el terreno presentaba una sección diferente a la esperada. Además, se detectó un fuerte desarrollo horizontal de las raíces de los árboles, lo que obligó a variar la solución constructiva del firme del proyecto original.

Asimismo, se decidió recuperar y rehabilitar la fuente Lavapiés situada en la plataforma inferior en comunicación con el parque de Mesones. Esta intervención, entre otras actuaciones, ha conllevado la ejecución de una nueva acometida de agua, así como de saneamiento, y un sistema de recirculación del agua.

También ha sido necesario rehabilitar todo el canto rodado que bordea la fuente y todos los pavimentos y revestimientos.

Otra de los trabajos añadidos, que no estaban previstos en el proyecto original, ha sido el traslado del quiosco de helados situado en la entrada de los jardines.

Además, en el marco de la actuación de renovación integral, orientada a recuperar el esplendor histórico y la imagen paisajística original de los Jardines de Piquío, se consideró conveniente replantear la posición del quiosco, de modo que mantenga su funcionalidad como servicio estacional, pero en un emplazamiento más coherente con la estructura geométrica y visual.

Por último, el montaje y desmontaje del muro de mampostería en la avenida Castañeda se ha llevado a cabo mediante nuevos detalles constructivos dado el deficiente estado que presentaban algunos de sus tramos.

Así, se optó por una solución de muro de refuerzo en hormigón armado con sección de zapata variable en función de la altura, lo que permite la contención de los parterres elevados y de la alineación de tarays.

"En definitiva, se trata de actuaciones que hemos tenido que introducir según iba avanzando el desarrollo de los trabajos, siempre atendiendo a criterios técnicos y siempre con el objetivo de que los Jardines de Piquío recuperen su máximo esplendor para el disfrute de vecinos y visitantes", ha concluido Agustín Navarro.