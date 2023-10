EAPN propone crear un Observatorio Cántabro de la Pobreza para avanzar hacia su erradicación

Pese a la "mejora" de los datos de pobreza, el gasto en vivienda y la crisis energética "lastran" la recuperación de los hogares



SANTANDER, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Cantabria) ha propuesto la creación de un Observatorio Cántabro de la Pobreza, en colaboración con las instituciones, que permita hacer un seguimiento "en profundidad" y una evaluación "minuciosa" de los indicadores, así como una apuesta decidida por avanzar hacia su erradicación.

Así lo han trasladado este martes en rueda de prensa el presidente y la vicepresidenta de EAPN Cantabria, Daniel Pesquera y Rosa Pérez, junto al presidente de la Coordinadora Cántabra de ONGD, Gabriel Herrería, que han presentado el XIII Informe sobre la pobreza y exclusión social frente a representantes parlamentarios; y los actos programados con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora este 17 de octubre.

Según los datos del informe, basados en el indicador europeo AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion) y correspondientes a 2022, y que ya fueron publicados en abril por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 19,5% de los cántabros (110.000 personas) estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2022, lo que supone 1,9 puntos porcentuales menos que un año antes.

Así, Cantabria se situaba como la cuarta comunidad con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social más baja tras Aragón, País Vasco y Navarra. Además, el 14,8% de los cántabros estaba en riesgo de pobreza y la región presentaba la segunda tasa más baja de población en pobreza severa (5,1%).

Según ha señalado Pesquera, a pesar de que la mayoría de los indicadores de pobreza confirman una "mejora" de las condiciones de vida de los cántabros y una reducción de la desigualdad, creen que "no es suficiente" porque el gasto en vivienda y la crisis energética "lastran" la recuperación de los hogares.

Para el presidente de EAPN Cantabria, se necesita superar la brecha de género, reducir el coste de la vivienda, controlar la inflación, afrontar la crisis energética, redistribuir la riqueza, mantener y mejorar la protección social y las pensiones.

"La pobreza, la exclusión social y la desigualdad constituyen problemas profundos y multidimensionales. En las últimas décadas, las tasas de pobreza y exclusión se han mantenido altas y constantes, lo que evidencia un problema de carácter estructural, resultado del sistema de organización de nuestra sociedad", ha apuntado.

A su juicio, acabar con la pobreza es "un acto de justicia". Para ello, han propuesto, con ayuda de las instituciones, crear un Observatorio Cántabro de la Pobreza.

Asimismo, Pérez ha destacado las medidas de protección social del Estado, sin cuyas transferencias a la región la situación de pobreza se hubiese ampliado a al 45 por ciento de la población.

Por su parte, la Coordinadora Cántabra de ONGD ha reivindicado un compromiso "real" a nivel global para combatir la pobreza "que no deje a nadie atrás".

Precisamente, Herrería ha condenado los actos de terrorismo de Hamás en Gaza y ha instado a las partes a iniciar conversaciones de paz así como a la Unión Europea para propiciar unas condiciones que pongan fin al conflicto porque sino, ha advertido, las consecuencias van a ser "terribles" e "irreparables".

"No hay pobreza más extrema que la que genera violencia que atenta contra los derechos y la vida de las personas", ha valorado.

ACTOS POR EL DÍA DE LA POBREZA

Los actos por el Día para la Erradicación de la Pobreza en Cantabria comenzaron este lunes 16 en el CISE con un curso de cinco jornadas, organizado por la Asamblea de Cooperación por la Paz, sobre cómo combatir la desinformación y el discurso del odio.

Este martes 17, tras la presentación del informe de la pobreza, tendrá lugar la proyección de 'Luzzu', a las 19.00 horas, en la Filmoteca sobre la política de las industrias pesqueras, con coloquio de la Llave Azul.

Asimismo, el jueves 19 se ha organizado una jornada sobre el Ingreso Mínimo Vital en el Casyc, a las 10.00 horas; el viernes 20 el curso online 'Márquetin de guerrilla', a partir de las 16.30 horas; y el sábado 21 una acción de calle.