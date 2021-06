La EBAU se inicia en Cantabria "con total normalidad"

SANTANDER, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de junio de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en Cantabria ha comenzado a las 9.30 horas "con total normalidad" y con apenas "cinco o seis" estudiantes en cuarentena por COVID-19, de los 2.932 convocados, según ha informado el profesor Jaime Bonachea, coordinador de la EBAU en la Universidad de Cantabria (UC).

Bonachea ha explicado que han acudido "prácticamente todos los estudiantes" convocados y "todo ha empezado a la hora", siguiéndose el protocolo de medidas sanitarias previsto para las pruebas EBAU.

Además, los "pocos casos" de alumnos en cuarentena notificados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria no perderán la oportunidad de examinarse en la convocatoria ordinaria, pues podrán hacerlo del 20 al 22 de junio.

Por otro lado, el único incidente notificado a primera hora de la mañana ha sido la rotura de un brazo de un alumno en un instituto.

De los casi 3.000 alumnos convocados, la mitad se examinan en las nueve sedes de la UC, y el resto en Escuelas Oficiales de Idiomas e IES públicos de Cantabria.

En este sentido, Bonachea ha puesto en valor el trabajo de los 230 vocales que estarán vigilando durante estos tres días los distintos exámenes.

Las pruebas en la UC han tenido lugar en la Facultad de Ciencias, ETSI de Industriales y de Telecomunicación, Escuela Universitaria de Turismo Altamira (centro adscrito), Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Enfermería, ETSI de Caminos, Canales y Puertos, Facultad de Medicina, Edificio Tres Torres y la EPI de Minas y Energía.

VICTORIA, ALUMNA DEL IES MURIEDAS

Victoria Álvarez Méndez, de 18 años y alumna del IES Muriedas, al término de la primera sesión de la EBAU, en la sede de las Tres Torres, ha afirmado que aunque estaba "muy nerviosa, tenía ganas de hacerlo, quitármelo de encima. Era el primer examen y siento que todo va a ir fluido, así que cuanto antes lo haga mejor".

"Me lo había preparado muy bien porque necesito la nota y siento que me ha salido bien aunque podrían haber caído preguntas que me gustaran un poco más; aun así estoy contenta con el resultado", ha añadido Álvarez, que quiere estudiar el curso que viene Ciencias Biomédicas en la UC.

ASIGNATURAS EVALUADAS

Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II e Inglés han sido las asignaturas que se evalúan durante la jornada de hoy, mientras que los próximos días 8 y 9 de junio los estudiantes se examinarán de Matemáticas II, Artes Escénicas, Fundamentos del Arte II, Geografía, Física, Biología, Latín II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Cultura Audiovisual II, Química, Historia del Arte, Geología, Economía de la Empresa, Alemán, Diseño, Francés, Historia de la Filosofía, Griego II y Dibujo Técnico II.

Todas las dudas y solicitud de información sobre la EBAU y los procesos de preinscripción, admisión y matrícula en la UC pueden consultarse en el Servicio de Gestión Académica a través de su correo electrónico gestion.academica@unican.es y en la web de la Universidad de Cantabria: https://web.unican.es/ .