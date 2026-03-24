La edición de primavera de 'La Noche es Joven' ofrecerá más de 70 propuestas de ocio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha el 10 de abril la edición de primavera de 'La Noche es Joven', el programa municipal de ocio nocturno alternativo, que en esta ocasión ofrecerá más de 70 propuestas de ocio para jóvenes de entre 15 y 30 años.

La concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha presentado esta 54 edición, que se desarrollará hasta mediados de junio, y ha animado a los jóvenes a participar.

Esta edición vuelve a apostar por actividades al aire libre, deportivas y creativas, e incorpora propuestas innovadoras y adaptadas a las nuevas tendencias juveniles, en las que se rompen las barreras entre público y artistas.

La programación incluye eventos juveniles, actuaciones, talleres, juegos de escape, actividades temáticas, deportivas y acuáticas, consolidando un modelo de ocio alternativo "más creativo, participativo, saludable y no consumista", ha remarcado la edil.

Durante los viernes de abril y principios de mayo, se ofrecerán 73 sesiones de talleres sin inscripción previa -salvo los de cocina y repostería- en espacios como el pabellón Numancia, el centro cívico Numancia y Espacio Joven. Las temáticas abarcan desde K-pop, grafiti y parkour hasta cocina asiática, repostería y defensa personal.

Además, los jóvenes podrán disfrutar de experiencias en salas de escape como La Clave, 3criptados, Xkapa y Escape Santander.

El deporte y la aventura tendrán un papel protagonista con actividades como escalada en el Quality Climbing Center y paintball en Cueto (11 de abril y 5 de junio), además de una noche de Urban Games, el 25 de abril, que incluirá lanzamiento de hachas, rugbowl y el escape hall "Moorder".

En junio, habrá circuito de tirolinas en el parque TirolinasGo Santander y una jornada de 'Aventura en el agua' con surf, canoas, paddle surf y snorkel.

La vertiente cultural incluirá citas como el Cine Premium el 18 de abril, una noche de cortometrajes cántabros en la Filmoteca el 2 de mayo, y el Festival de Arte Urbano el 9 de mayo en el Espacio Joven, con danza, graffiti, concierto y una Batalla de Gallos.

También destacan propuestas como talleres de ilustración y micro abierto, además de actividades propias del centro como el Vivero de Realidad Virtual y visita guiada a la exposición Flying Lovers en las Naves de Gamazo; un Cluedo en vivo en el Parque de Bomberos Voluntarios y eventos especiales como 'Santander a oscuras' o 'Humor y tapas' en la azotea de Tabacalera.

La programación culminará con actividades como 'Explora tu ciudad', el evento musical 'Mar de jóvenes' a bordo de los barcos de Los Reginas, y una gran fiesta final el 13 de junio en la Campa de la Magdalena, que incluirá el Prix Joven Santander, una competición por equipos retransmitida en directo.

'La Noche es Joven' ha sido reconocido por el Instituto de la Juventud (INJUVE) como proyecto de buenas prácticas a nivel nacional, y por el Instituto Europeo de Innovación en Políticas Públicas, que lo seleccionó como finalista en sus premios internacionales por su compromiso con los jóvenes y la cohesión social.

Los jóvenes interesados pueden ampliar información a través de la web www.juventudsantander.es o en el nuevo perfil de Instagram (@lanoche_esjovensdr).