EDP impulsa el emprendimiento local en Cantabria con la nueva fase de su programa Entama - EDP

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

EDP ha abierto una nueva fase de la sexta edición de Entama, su programa de apoyo al emprendimiento local y la dinamización de comunidades rurales, que por primera vez se desarrolla de forma conjunta en España y Portugal.

En esta edición, Cantabria adquiere un papel destacado con la inclusión de numerosos municipios que podrán presentar sus proyectos para optar a las ayudas que ofrece el programa.

En concreto, la convocatoria está abierta para los municipios prioritarios de Arenas de Iguña, Astillero, Valdáliga, Penagos, Valderredible, Camargo, Corvera de Toranzo y Reocín, si bien se podrán enviar candidaturas desde otros en los que EDP opera.

Con esta nueva fase, EDP refuerza su compromiso con el desarrollo de iniciativas que generen empleo, impulsen el emprendimiento local y contribuyan a frenar la despoblación en el entorno rural cántabro, ha indicado la compañía en un comunicado.

Cantabria es una región prioritaria para la actividad de distribución de EDP en España, donde opera a través de su filial Viesgo Distribución

Además, la convocatoria actual está abierta también para zonas de Huesca, Burgos, Asturias y Lugo, en España, y para la región del Douro, en Portugal.

Desde su puesta en marcha en 2019, Entama ha apoyado 73 proyectos en total, con una inversión acumulada de 740.000 euros. Las ayudas pueden alcanzar hasta 20.000 euros por iniciativa, y se destinan a proyectos innovadores, sostenibles y con impacto positivo en su entorno.

Como en anteriores ediciones, se priorizan los proyectos liderados por mujeres y aquellos que fomenten la empleabilidad femenina, además de las propuestas que impulsen el aprovechamiento de recursos locales y productos artesanales, el fomento del turismo sostenible, la digitalización y la innovación en municipios en riesgo de despoblación.

El plazo de presentación de candidaturas se prolongará hasta el próximo 25 de noviembre. El jurado, que analizará las propuestas durante el mes de diciembre, primará su viabilidad, sostenibilidad e impacto en el territorio y dará a conocer los resultados entre diciembre de 2025 o enero de 2026.

Las bases y condiciones de participación están disponibles en la web de Entama, donde también se detallan los plazos y criterios de selección.

El proceso de evaluación valorará la viabilidad, sostenibilidad y capacidad de generación de empleo de cada iniciativa.

Con esta nueva fase, EDP refuerza su compromiso con la transición energética justa, el desarrollo de las comunidades locales y la colaboración entre España y Portugal, ampliando el alcance de Entama para impulsar proyectos que contribuyan a un futuro más sostenible, inclusivo y equilibrado.

A través de su distribuidora Viesgo, la compañía gestiona más de 13.500 kilómetros de red, 408.000 puntos de suministro y 3.500 GW de energía distribuida.

EDP es un grupo energético global líder en creación de valor, innovación y sostenibilidad. Forma parte de los Dow Jones Sustainability Indexes (World y STOXX) y es además líder mundial en energía renovable.