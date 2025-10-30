Educación y Cantur firman un convenio para impulsar la FP

Os consejeros de Educación, Sergio Silva, y de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, firman el convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, FP y Universidades y CANTUR, para promover e impulsar la FP en Cantabria. - GOBIERNO

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades y la empresa pública Cantur, adscrita a la de Cultura, Turismo y Deporte, han firmado un convenio de colaboración para promover e impulsar la Formación Profesional.

El acuerdo, rubricado por los consejeros de Educación y Turismo, Sergio Silva y Luis Martínez Abad, como presidente del Consejo de Administración de Cantur, amplía el ámbito donde los alumnos de FP pueden hacer su desarrollo curricular al tiempo que permite a los empleados de la empresa pública conocer de primera mano la oferta de FP existente en la región.

Los titulares de ambas consejerías han destacado la importancia del convenio en ambas direcciones, ya que, además de "abrir los horizontes profesionales del alumnado", también fomenta la "mejora del nivel de cualificación" de los trabajadores de Cantur y "enriquece los programas formativos mediante el intercambio y la transferencia de conocimientos" entre el profesorado y los expertos profesionales de los diferentes departamentos e instalaciones.

"Este convenio con una empresa pública del tamaño y heterogeneidad de Cantur pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de Cantabria con la Educación y otorga un marchamo de calidad a nuestra Formación Profesional", ha señalado Silva, tras señalar que, además de con las empresas privadas, la Consejería promueve este tipo de acuerdos con las administraciones públicas.

En este sentido, el titular de Educación ha subrayado que el acuerdo "tiene identidad propia" ya que, en su opinión, la "envergadura" de Cantur y la "diversidad" de instalaciones que gestiona "aporta una serie de perfiles profesionales y de puestos formativos que sería imposible reproducir en los centros y en las empresas de Cantabria".

"La singularidad de instalaciones como el Parque de la Naturaleza de Cabárceno o el Teleférico de Fuente Dé permite formar perfiles profesionales que en el ámbito privado no se dan", ha insistido el consejero de Educación al poner de manifiesto el impulso dado este año por su departamento a la Formación Profesional, con 19.500 plazas ofertadas, 600 más que en el curso anterior, y 150 titulaciones.

Por su parte, el responsable de Turismo ha señalado que esta colaboración "permitirá cubrir las necesidades de profesionales en las instalaciones".

"Hemos detectado que una de las principales necesidades en nuestras empresas públicas, tanto Cantur como la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, es generar una base, una cantera de personas formadas de cara al futuro", ha explicado.