Educación estudiará si procede tomar medidas disciplinarias tras la sentencia por acoso en un instituto de Torrelavega

SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación analizará la sentencia del Juzgado de Menores que ha condenado a ocho alumnos del IES Garcilaso de la Vega de Torrelavega por acosar a un compañero para "valorar si procede" adoptar medidas de tipo disciplinario en el ámbito escolar.

No obstante, ha aclarado que los hechos tuvieron lugar en febrero, por lo tanto en el curso pasado, y en la actualidad "los implicados no comparten centro educativo".

Así lo ha dicho el consejero de Educación, Sergio Silva, que ha apostado por la "prudencia" tanto de su departamento como de "otros colectivos" en relación a este tipo de conflictos ya que implican a menores, máxime cuando ha existido un procedimiento judicial que "ya se ha sustanciado con una sentencia de conformidad entre las partes".

Por ello, Silva ha aludido a la "profesionalidad" y "rigor" tanto del equipo directivo y profesorado como del servicio de Inspección Educativa y de los funcionarios de la Unidad Técnica de Convivencia de la Consejería, que son quienes "manejan la información de primera mano" y el perfil educativo de los implicados.

"Creemos que es muy importante actuar con esa responsabilidad". "Nuestras manifestaciones y actuaciones, y por supuesto también nuestras decisiones, van a ir guiadas por ese rigor y esa profesionalidad, como no puede ser de otra forma", ha dicho el consejero en declaraciones remitidas a los medios tras hacerse pública la sentencia.

Como titular de Educación, ha lamentado que se produzcan este tipo de situaciones y ha condenado estos comportamientos que "a todos nos deben preocupar". "A los que nos dedicamos a la educación en cierto modo nos entristecen, teniendo en cuenta que son menores de edad en un ámbito escolar".