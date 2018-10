Educación remarca la obligación de cumplir la legalidad y vuelve a apelar a la responsabilidad

Publicado 20/06/2018 15:26:45 CET

SANTANDER, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria ha remarcado hoy que es preciso cumplir con la legalidad y ha apelado a la "responsabilidad de todos" a la hora de abordar el conflicto surgido en la comunidad educativa derivado del calendario escolar.

El Gobierno cifra de forma provisional en un 46,2 por ciento el seguimiento de la huelga en el sector docente durante la jornada de hoy, que los sindicatos de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, UGT y CCOO), convocantes de la misma, elevan al 77%.

En un comunicado, la Administración dice que el informe de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Educación deja la puerta abierta a compensar con más horas a lo largo del año, como es lo que sucede en la comunidad autónoma de Navarra, que realiza media hora más de lunes a jueves entre los meses de octubre a mayo.

También considera viable compensar con más días lectivos, tal y como hace Canarias, entre otras comunidades, que tiene 182.

En este sentido, desde la Consejería de Educación se subraya que "nadie en España tiene una jornada reducida de 3,5 horas".

La mayoría de las comunidades que tienen jornada reducida disponen de cuatro horas en septiembre y junio con menos días de reducción. Además, la mayoría de ellas, concretamente trece, compensan horas aumentando días lectivos o manteniendo la jornada sin cambios todo el curso.

Educación ha señalado que "siempre" ha estado abierta a la negociación y se ha encontrado con que las organizaciones sindicales "ni siquiera han entrado a valorar las propuestas" realizadas desde la Administración.

Así, ha recordado que el Gobierno de Cantabria llevó a la primera Mesa Sectorial, donde se abordó el calendario escolar, dos propuestas, junto a las explicaciones pertinentes, y se procedió a la lectura de la denuncia remitida por el Defensor del Pueblo.

De este modo, se negoció y acordó un calendario, aprobado por parte de todos los sindicatos de la Mesa, condicionado a lo que se determinara con las jornadas de junio y septiembre, siguiendo la denuncia y el informe jurídico, que desde los propios sindicatos se demandó realizar y que la Consejería consideró "imprescindible solicitar".

Según el Ejecutivo, esta sucesión de los hechos demuestra "claramente" la voluntad de la Consejería a lo largo de este proceso de "negociar e intentar acercar posturas".

El primer informe del Servicio Jurídico de la Consejería --que determina que la jornada lectiva es de 25 horas semanales, según se establece en un Real Decreto-Ley estatal en vigor y de obligado cumplimiento--, se indica que los días lectivos son un mínimo de 175 por curso, según refleja también la Ley Orgánica de Educación. Esta decisión conllevó determinar que las jornadas reducidas de junio y septiembre no pudieran seguir siendo realizadas como hasta ahora.

A continuación se presentó ese informe a la mesa sindical y se pidió un contrainforme al Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria. Este reafirmó que el Real Decreto-Ley del año 2012 se encuentra "en vigor" y es "básico" y de obligado cumplimiento para todas las administraciones.

También reafirmó que la Orden de Cantabria de 2010, en la que se amparan los sindicatos, está derogada por otra posterior de 2014 y, aunque se realicen cambios en ella, la compensación con horas semanales o más días lectivos seguirá siendo de obligado cumplimiento por lo fijado en el Real Decreto-Ley estatal que Cantabria "no puede modificar y tampoco incumplir".

Ante esta situación, desde la Consejería se ofrecieron a los sindicatos tres propuestas que cumplían la normativa en vigor. Las propuestas, que fueron rechazadas en la última reunión de la Junta de Personal, recogían la compensación de horas para realizar la jornada reducida en septiembre y junio, aunque no todas las semanas de esos meses.

Según las cuales, era preciso ampliar en tres los días lectivos para cumplir la legalidad, dado que se reducen durante tres semanas entre septiembre y junio la jornada de 5 a 4 horas lectivas.

RESULTADOS ELECTORALES

Estas propuestas no fueron valoradas por los sindicatos en la mesa, que "se levantaron sin debatirlas", algo que "deja claro que la negociación la rompen aquellos que por pura estrategia intentan mejorar sus resultados en las elecciones sindicales que se van a convocar este año", ha opinado la Consejería.

Al mismo tiempo, ha sostenido que el "único objetivo" de los representantes sindicales es la aprobación parcial del calendario con jornada de septiembre reducida --algo que "no es legal" salvo que se contemple la compensación--, y ver a lo largo del próximo curso qué hacer con la jornada correspondiente al mes de junio.

Según afirma la Consejería de Educación, esa propuesta sindical es "inviable" ya que los centros escolares no tendrían un calendario y, además, no podría ser aprobada al no contar con un informe favorable de los servicios jurídicos. Todo esto pone de manifiesto que esa propuesta "no se ajusta a la legalidad".

Por tanto, la Consejería de Educación ha reiterado que la propuesta por la que se ha decantado su departamento es la "fórmula más razonable" para afrontar la situación actual, dado que el cumplimiento de la legalidad es "ineludible".

Por eso ha hecho un llamamiento a los sindicatos, solicitando "responsabilidad", ya que esta fórmula es la que "mejor conjuga los intereses de la comunidad educativa".

JORNADA DE HUELGA

Según los datos de la Consejería, el seguimiento de la huelga de este miércoles en el sector docente es similar al registrado el 14 de junio, siendo hoy de un 46,2% frente al 46,8% de la pasada jornada.

Estos datos son provisionales, hasta que se ajusten los datos definitivos y queden reflejados aquellos docentes que se han ausentado este día por motivos diferentes a la huelga, lo que podría reducir los datos de seguimiento.

Los centros tienen hasta final de mes para notificarlo en los partes de faltas.