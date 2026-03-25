Efectivos de la UME de León participan en Cantabria en unas jornadas sobre extinción de incendios

Casares con efectivos de la UME en Los Tojos - DELEGACIÓN

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Quinto Batallón (BIEM V) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplazado esta semana a Cantabria desde León, donde tienen su base, para participar en unas jornadas sobre extinción de incendios junto al Ejecutivo autonómico.

El delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, ha visitado a estos efectivos, que dan servicio a Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, y les ha trasladado el reconocimiento de los cántabros a la UME por su "servicio público extraordinario".

Así lo ha manifestado este miércoles en el municipio de Los Tojos, en la Braña Del Moral, donde también ha destacado su formación continua y el "trabajo conjunto" entre la UME y el Ejecutivo regional en estos ejercicios para prepararse ante la activación de una emergencia por incendios en la región.

"La UME y el Gobierno de Cantabria están poniendo en común las capacidades que tienen tanto la Administración General del Estado como la autonómica en materia de extinción de incendios", ha indicado Casares, para explicar a continuación que este ejercicio permite seguir con esa formación continua y que la UME, en este caso el V BIEM, esté preparado para coordinarse con la comunidad en caso de activarse una emergencia por fuegos.

Para el representante del Estado en la región, la UME "es un servicio público extraordinario" que cuenta con un "alto reconocimiento" por parte de los cántabros, por lo que les ha agradecido su trabajo y colaboración con el Gobierno regional.

PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS

En concreto, desde el pasado lunes y hasta este viernes se encuentran en Cantabria un total de 17 militares que están equipados con un vehículo ligero, tres autobombas, un camión para materiales y un dron aéreo y otro terrestre.

Precisamente, este dron terrestre, denominado 'Asturcón' y que la UME ha traído a Cantabria para estas jornadas, está diseñado para acceder a zonas de alto riesgo.

Está dotación es el primer dron terrestre del ejército español. Fabricado por la empresa asturiana SVMAC, cuenta con capacidades de mapeo 3D y tecnología avanzada, y pesa más de tres toneladas.

En este sentido, Casares ha puesto en valor la apuesta del Gobierno de España por dotar a la UME de "los mejores y más innovadores medios" como es este dron, que ya se utilizó en la campaña de incendios del pasado verano.

COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

Por otro lado, el representante del Estado ha destacado la colaboración de la UME con las comunidades autónomas, en este caso con Cantabria, para intercambiar conocimientos entre equipos de extinción de incendios.

Así, durante toda la semana, en la comarca forestal 4 de la región, que se corresponde con la zona de la Costa Occidental y en entorno de Cabezón de la Sal, los militares de la UME se ejercitan junto a los equipos de la Dirección General de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria.