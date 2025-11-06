Se eleva a naranja el aviso por oleaje para este jueves en Cantabria

Archivo - Imagen de archivo de oleaje en Cantabria - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a nivel naranja (riesgo importante) el aviso por fenómenos costeros adveros en el litoral de Cantabria para este jueves.

Inicialmente, el aviso era de nivel amarillo desde las 14.00 horas hasta las tres de la madrugada del viernes, si bien se ha elevado a naranja entre las 15.00 y las 21.00 horas de este jueves, según datos de la AEMET.

Para este periodo en nivel naranja se prevé viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) y en algunos momentos de 62 a 74 km/h (fuerza 8) mar adentro, con mar combinada del oeste-noroeste de 5 a 6 metros.

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la precaución y, ante la llegada de mala mar, ha solicitado a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa.

También aconseja que se evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje y pide respetar en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Por la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.