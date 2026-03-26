Empresas de PCTCAN y Parque Tecnológico vasco GARAIA abren vías de colaboración tras su primer encuentro empresarial - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), dependiente de la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria, ha celebrado este viernes su primer encuentro empresarial con compañías del Parque Tecnológico GARAIA (País Vasco), una iniciativa que ha permitido conectar ambos ecosistemas innovadores y sentar las bases para futuras colaboraciones en ámbitos tecnológicos y de negocio.

Según ha informado el Gobierno cántabro, la jornada ha comenzado con la bienvenida institucional, a cargo del director de la Sociedad Gestora del PCTCAN, Pedro Nalda, y del responsable de Comunicación y Desarrollo de Negocio de Parque Tecnológico GARAIA, Idurre Albizu, quienes han destacado la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la cooperación entre territorios y fomentar la innovación conjunta.

El encuentro, desarrollado en formato híbrido mediante videoconferencia desde el espacio BISALIA Co.Lab, ha reunido a empresas de ambos parques en una sesión centrada en el intercambio de capacidades, experiencias y oportunidades.

Las empresas han presentado sus proyectos a través de pitches breves de cinco minutos. Por parte de GARAIA, han intervenido Ikusbat, Onenpro y Hazikoop, con soluciones en ámbitos como la producción audiovisual estratégica, el desarrollo de software a medida y el acompañamiento empresarial. Desde el ecosistema de PCTCAN, han participado el centro tecnológico CTC, Deduce Data Solutions y BC Iberian Consulting, que han puesto el foco en la transferencia tecnológica industrial, la inteligencia artificial aplicada a la optimización de procesos y la consultoría estratégica y de internacionalización.

Entre los principales intereses identificados, han destacado la colaboración en proyectos de digitalización, el desarrollo conjunto de soluciones tecnológicas y la exploración de oportunidades en mercados nacionales e internacionales.

Este primer encuentro se enmarca en el programa de hermanamiento que ambos parques están desarrollando a lo largo de 2026 con el objetivo de consolidar relaciones empresariales, impulsar la innovación colaborativa y fortalecer la conexión entre territorios.

En este contexto, está previsto celebrar dos nuevos encuentros a lo largo del año, en los que otras empresas de ambos parques tendrán la oportunidad de presentar su actividad y explorar nuevas vías de colaboración.

Desde el PCTCAN se valora muy positivamente la participación y el interés mostrado por las empresas y se ha destacado este tipo de iniciativas como "una herramienta clave para generar oportunidades reales de crecimiento y cooperación dentro del ecosistema tecnológico".