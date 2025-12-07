Se enfrenta a seis años por agresión sexual a una mujer en el Reggaeton Beach de Santander

Archivo - Reggaeton Beach Festival en la Virgen del Mar - RBF - Archivo

SANTANDER, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de seis años de prisión a un hombre por un delito de agresión sexual a una mujer con la que estuvo tomando algo y bailando en el festival Reggaeton Beach que se celebró en la Virgen del Mar de Santander en 2024.

Según el escrito del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las once y media de la noche del 14 de julio de ese verano.

En un momento dado, el acusado empezó a coger por el muslo a la víctima, que le manifestó su negativa a que siguiera. Pese a ello, "le cogió la mano y la obligó a tocar su pene por encima de la ropa para continuar abrazando y tocando" a la denunciante "sin su consentimiento" y "por encima", hasta que "retiró hacia un lado la ropa interior y le introdujo los dedos en la vagina", señala el fiscal.

Considera lo ocurrido un delito de agresión sexual que imputa al procesado, mayor de edad y sin antecedentes penales, y para el que además de los seis años de cárcel también pide la prohibición de acercarse o comunicar con la víctima durante diez, inhabilitación para trabajos o actividades con menores igualmente durante una década y libertad vigilada durante cinco años. Asimismo, reclama una indemnización de 3.000 euros para la mujer por el daño moral causado.