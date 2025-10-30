Entra en servicio mañana la segunda vía del tramo Muriedas-Santander de la línea a Reinosa

Duplicación de la vía Muriedas-Santander dentro de la línea a Reinosa y Palencia - MINISTERIO

La segunda vía del tramo Muriedas-Santander de la línea ferroviaria hacia Palencia entra en servicio este viernes, 31 de octubre, después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya culminado los trabajos en este trazado, de 6 kilómetros de longitud y que han supuesto una inversión de 38,8 millones de euros (IVA incluido).

El proyecto, ejecutado por Adif, permitirá "incrementar la capacidad, fiabilidad y operatividad" de la infraestructura en un tramo "clave" de la línea C1 Santander-Reinosa.

Y es que esta duplicación de la vía y sus instalaciones asociadas (electrificación y señalización) beneficia no solo a los servicios de proximidad, sino también a los trenes que unen la capital cántabra con la Meseta, tanto de viajeros como de mercancías, ha subrayado el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado.

Además, se verá completada con la duplicación de otros 10 kilómetros de vía entre Renedo y Guarnizo, en la que se continúa trabajando con la movilización de otros 58,6 millones de euros.

DUPLICACIÓN DEL TRAMO MURIEDAS-SANTANDER

La duplicación del tramo Santander-Muriedas es una actuación destacada del Plan de Cercanías de Cantabria, que cuenta con una inyección global de 1.599 millones de euros para aumentar la capacidad de la red e incrementar la frecuencia de trenes.

Los trabajos en este trazado han consistido en montar una segunda vía y con su ejecución se ha superado el reto técnico de ingeniería que presentaban los terrenos de la zona, con una elevada humedad.

Asimismo, se han instalado 14 desvíos y se ha dotado a la vía de electrificación y de sistemas de señalización y comunicaciones, nuevos y de última tecnología, que permiten la circulación por la misma en ambos sentidos, así como la gestión del tráfico en remoto y tiempo real.

Además, los apeaderos de Valdecilla y Nueva Montaña estrenan nuevas instalaciones y dotaciones que mejoran el espacio para los viajeros y su accesibilidad.

En concreto, el primero cuenta con un nuevo andén con una pasarela peatonal, escaleras y ascensor; y el segundo se ha renovado en su totalidad, con un nuevo andén central y una pasarela peatonal metálica con rampas y ascensor para acceder al mismo, que además tendrá refugios para los pasajeros.

A estas actuaciones Transportes suma las de la terminal logística de Muriedas, donde se ha ampliado la longitud de las vías de apartado.

En total, las inversiones promovidas por el Ministerio en el trayecto Torrelavega-Santander (de 30 kilómetros) superan los 150 millones de euros y comprenden, además de las duplicaciones, la renovación integral de la vía en todo su trazado -obra ya realizada-; nuevas instalaciones de seguridad y telecomunicaciones; y mejoras adicionales en los tramos Torrelavega-Renedo y Guarnizo-Muriedas.

Tras la puesta en servicio de la segunda vía entre Muriedas y Santander, y una vez se complete la duplicación del tramo Renedo-Guarnizo, el trayecto Torrelavega-Santander pasará a tener doble vía en la mitad de su recorrido, sistemas de señalización de última tecnología e importantes mejoras en varias estaciones.

En paralelo, y por último, el Ministerio trabaja para completar la duplicación de vía entre Renedo y Guarnizo, con la construcción de una nueva losa de hormigón a la altura de Parbayón -donde se actúa también en la mejora del apeadero- o la supresión de un paso a nivel en Piélagos.