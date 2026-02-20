La equiparación salarial entre hombres y mujeres podría llegar en 15 años a Cantabria, según CCOO

Archivo - Una mujer trabajando en un laboratorio.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La equiparación salarial entre hombres y mujeres podría llegar en 15 años a Cantabria, si se toma como referencia la evolución de la brecha salarial de género de la última década, en la que se ha reducido del 39,7 por ciento en 2014 al 22,8 por ciento en 2023 debido, principalmente, a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reforma laboral.

Así lo recoge el informe el informe 'Brecha salarial de género en Cantabria 2026' de Comisiones Obreras, que se ha presentado este viernes en rueda de prensa por su secretaria general, Rosa Mantecón, y el economista del sindicato, Raúl Fernández.

Mantecón ha informado que el salario medio de las mujeres en 2023 en la región ascendió a 23.727 euros frente a los 29.145 euros de los hombres, lo que supone una brecha de 5.418 euros.

Según ha señalado, aunque esta diferencia se ha incrementado en 161,9 euros en el último año, se registra un descenso porcentual de 0,5 puntos debido al aumento de los salarios.

Asimismo, ha destacado que Cantabria es la quinta comunidad autónoma con mayor brecha salarial de género, superando en 4,1 puntos la media estatal.

La secretaria general del sindicato ha indicado que el factor más relevante que perpetúa la brecha salarial de género, impidiendo que se reduzca, es la parcialidad de las jornadas de las mujeres, lo que hace que una de cada cuatro mujeres de la región tenga igual o menor salario que el SMI.

Y es que, en la actualidad, el 21,3% de las mujeres en la comunidad autónoma tiene este tipo de jornada, frente al 6,1% de los hombres.

Otro factor fundamental de esta brecha de género es la distribución del trabajo de cuidados, una ocupación que "imposibilita" el acceso de las mujeres al mercado laboral.

De esta forma, desde el sindicato apuntan que, aunque se proyecta que la equiparación salarial podría llegar en 15 años, tomando como referencia la evolución de los últimos diez años, hay elementos que hacen cuestionar que dicha proyección pueda darse, como el "estancamiento" de la brecha del último ejercicio conocido.