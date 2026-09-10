La ERA de Torrelavega supera los 613.000 estacionamientos gratuitos desde su implantación hace tres años

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TORRELAVEGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sistema de aparcamiento gratuito ERA de Torrelavega ha registrado 613.591 estacionamientos desde su implantación en septiembre de 2023. Solo el pasado mes de agosto hubo 17.954.

Así lo ha informado este jueves la concejala de Movilidad y Urbanismo de Torrelavega, Jezabel Tazón, quien ha dado a conocer los últimos datos de utilización de este sistema.

Tazón ha destacado que, desde su implantación, la ERA ha sido utilizada por 44.527 vehículos y 25.473 usuarios y cuenta en la actualidad con 31 zonas y 153 plazas reguladas distribuidas por el centro de la ciudad.

El tiempo medio de estacionamiento se sitúa en torno a los 51 minutos y en cuanto a los momentos de mayor demanda, son las franjas horarias de 10.00 a 13.00 horas (la de mayor actividad con el 31,79%); de 15.00 a 18.00 horas (29,88%) y, finalmente, de 18.00 a 21.00 horas (19,38%).

Por otro lado la concejala ha indicado que el uso se distribuye de manera "bastante homogénea" de lunes a viernes, con entre 110.000 y 116.500 estacionamientos acumulados en cada día de la semana, lo que refleja que las zonas ERA están vinculadas al funcionamiento habitual de la ciudad y no únicamente a jornadas concretas de mayor afluencia.

En agosto se realizaron 17.954 estacionamientos, correspondientes a 8.291 vehículos y 7.519 usuarios, con una media de 748 estacionamientos diarios y 4,9 usos por plaza y día.

Estas cifras reflejan una "evolución" respecto al mismo mes de 2025, no en el número total que fue de 19.932 en agosto de 2025, si no en el aumento del número de vehículos y de usuarios diferentes, que han crecido de 8.147 a 8.291 y los usuarios, de 7.310 a 7.519.

Por otra parte, las denuncias han descendido en agosto hasta las 180, una media de 8 al día, frente a las 216 del mismo mes de 2025 y las 688 de agosto de 2024.

La experiencia de las zonas ERA confirma que la rotación "es una herramienta fundamental para dinamizar el centro urbano" para Tazón.

Además, favorece la rotación de vehículos y que el ciudadano pueda disponer de información real sobre las necesidades de estacionamiento en las zonas comerciales y de servicios de la ciudad.

FUTURA ZONA AZUL

Finalmente, la concejala ha recordado que la nueva Ordenanza municipal de Estacionamiento contempla la implantación de la Zona Azul, con la que se quiere incrementar el número de plazas destinadas a favorecer la rotación de vehículos en la vía pública.

Tazón ha explicado que las futuras Zonas Azules compartirán espacio con las actuales Zonas Naranjas aunque tendrán un funcionamiento diferente al no estar destinadas a operaciones de carga y descarga.

La experiencia acumulada desde 2023 permitirá al Consistorio disponer de datos reales antes de ampliar este sistema de aparcamiento gratuito.

"La digitalización nos permite saber cómo se utilizan las plazas, en qué momentos existe una mayor demanda y cómo evoluciona el estacionamiento", ha afirmado la edil, por lo que, en su opinión, se podrán tomar decisiones adaptadas a las necesidades de la ciudad.