Escena Miriñaque conjuga el tiempo, la imaginación, la música y la danza en su nueva obra 'En la casita de Klimt'

Presentación de la obra de danza-teatro 'En la casita de Klimt' de Escena Miriñaque - EUROPA PRESS

SANTANDER, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía cántabra Escena Miriñaque aborda el paso del tiempo y la imaginación que nunca desaparece en su nueva obra 'En la casita de Klimt', una pieza de danza-teatro dirigida al público familiar que se estrena este sábado 21 de febrero en el Palacio de Festivales de Cantabria.

Se trata del segundo estreno de la nueva programación del espacio cultural, que tendrá lugar en la Sala Argenta a las 17.00 horas.

'En la casita de Klimt', que aunque está diseñada especialmente para los más pequeños --de a partir de 2 años-- busca conectar con toda la familia, presenta distintas versiones de uno mismo que se entrelazan en un juego de movimiento y presencia.

Así, recurre a una dramaturgia corporal y musical donde el movimiento y el ritmo construyen el relato, y la escenografía crea un "efecto mágico" con paneles que se mueven.

Basada en el famoso cuadro 'Las tres edades de la mujer', de Gustav Klimt, y a través de dos estilos musicales, la música clásica y el flamenco, se retratarán estas tres etapas de la vida, aunque con especial representación de la niñez y la juventud.

Con escenografía del joven artista cántabro Néstor del Barrio, el diseño visual parte de una estética 'art noir', inspirada en los colores de los cuadros de Klimt, adaptada al lenguaje escénico.

Así lo han destacado este miércoles en rueda de prensa la responsable de Programación y Producción del Palacio de Festivales, Isabel Ibarra; la directora de la obra, Lorena Fernández; la bailarina-intérprete, Laura Marcos; la ayudante de dirección, Ivana Heredia, y la productora, Noelia Fernández, quienes han presentado el estreno de este espectáculo.

Lorena Fernández, que vuelve a colaborar con la compañía cántabra después de la producción de 'tÁ', ganadora del Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2024, ha hecho hincapié en que la obra busca conectar no sólo con los niños, sino también con los adultos que les acompañen de una forma "entretenida e interesante". Para ello, recurre a temas musicales muy conocidos, como 'Singing in the rain' o 'La pantera rosa', haciendo una especie de "guiño" a su recuerdo.

Además, según ha detallado, la parte flamenca del espectáculo no estará acompañada por música, sino que será cantada o tarareada, y no faltarán las castañuelas.

Asimismo, la directora ha explicado que para involucrar a los niños y que "vivan" la experiencia, al finalizar la representación podrán conocer, de la mano de las actrices, técnicas de baile y los objetos que se utilizan en el espectáculo, como las puntas o los zapatos de flamenco, y les enseñarán cómo mantener el equilibrio o hacer palmas.

Por su parte, tanto Laura Marcos como Ivana Heredia y Noelia Fernández han destacado el trabajo que ha realizado la compañía en el montaje de esta obra y las ganas e ilusión que tienen por estrenarla en el Palacio de Festivales.

Por último, Isabel Ibarra ha subrayado que para el Palacio la programación familiar es "una parte esencial de su proyecto artístico y social", ya que en muchas ocasiones es "la puerta de entrada a la cultura" del público infantil.

Igualmente, ha puesto en valor que este estreno es "una muestra más" del compromiso de la Consejería de Cultura por presentar una oferta que refleja "la fuerza, la diversidad y la calidad del sector escénico cántabro".

Las entradas de venta anticipada para esta obra están agotadas. Sin embargo, el mismo día de la representación saldrá a la venta el 10 por ciento del aforo en taquilla y en la página web del Palacio, en cumplimiento de la Ley de Espectáculos de Cantabria.