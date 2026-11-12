Escenario Santander anuncia cinco nuevos conciertos para 2027 con Izaro, Barry B, Blake, Inazio y Kinky Bwoy

Cartel del concierto de Barry B. - ESCENARIO SANTANDER

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Escenario Santander ha anunciado cinco nuevas incorporaciones a su programación de 2027, con las actuaciones de Inazio, Barry B, Blake, Izaro y Kinky Bwoy, que pasarán por la sala entre los meses de febrero y junio con sus respectivas giras de presentación.

La nueva tanda de confirmaciones refuerza la apuesta del espacio cántabro por una programación musical ecléctica, que abarca desde el pop-folk y el pop de autor hasta el rap, el reggae, el dancehall y las nuevas sonoridades urbanas, ha explicado la organización en un comunicado.

El calendario comenzará el 19 de febrero con Inazio, que presentará su gira 'Tan solo un segundo Tour 2027', una propuesta de pop íntimo y folk con la que el artista navarro llevará a Santander su repertorio de corte acústico.

La siguiente cita será el 5 de marzo con Barry B, que llegará a la capital cántabra con 'The Fortuna Tour 27'. El artista, vinculado a la renovación del pop-rock y los sonidos urbanos en España, presentará un espectáculo marcado por la frescura y la irreverencia.

Una semana después, el 12 de marzo, será el turno de Blake, que recalará en Escenario Santander dentro de su gira nacional de salas. El rapero ofrecerá un directo centrado en el rap crudo, técnico y visceral.

La programación continuará el 17 de abril con Izaro, que regresará a Santander con 'Arkitektura 2027', una propuesta musical y escénica caracterizada por su sensibilidad poética y con la que la artista vasca presentará una nueva etapa de su trayectoria.

Por último, Kinky Bwoy actuará el 11 de junio para cerrar este primer avance de programación. El artista, uno de los referentes nacionales del reggae, el dancehall y la fusión urbana con influencias flamencas, protagonizará una noche marcada por los ritmos jamaicanos y la energía bailable.

En cuanto a la venta de entradas, las correspondientes al concierto de Barry B están disponibles en barryb.com, mientras que las de Izaro pueden adquirirse a través de izaromusic.com. Para la actuación de Kinky Bwoy, los puntos de venta son Enterticket y wmanagement.es.

La sala ha indicado que toda la información actualizada sobre los conciertos y los enlaces oficiales de venta pueden consultarse en escenariosantander.com.