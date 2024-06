Escrivá confirma que el Gobierno aprueba mañana la subida salarial para funcionarios, retroactiva desde enero

Asegura que el "incumplimiento" del proyecto Kit Consulting ha sido "transitorio"



SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, ha asegurado este lunes en Santander que los funcionarios cobrarán "de forma inmediata" la subida salarial del 2,5% que aprobará mañana el Consejo de Ministros, y que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.

A preguntas de la prensa, el ministro ha afirmado que el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado estén prorrogados no supondrá "un problema" para afrontar el gasto de este incremento.

"Nunca ha habido problemas para esto. Ni la primera, ni la segunda ni la tercera vez que hay una subida salarial con prórroga de presupuestos de Gobierno. No creo que sea un elemento de preocupación porque existe un margen de flexibilidad presupuestaria para abordar este tipo de situaciones", ha asegurado.

Escrivá se ha pronunciado así a preguntas de la prensa previamente a inaugurar el XVII Encuentro Interautonómico sobre Protección Jurídica del Paciente. Nuevos bioderechos digitales en salud, que se celebra en la sede de Santander de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

"INCUMPLIMIENTO TRANSITORIO" DEL KIT CONSULTING

En otro orden de asuntos, el ministro de Transformación Digital ha asegurado que el "incumplimiento" del proyecto Kit Consulting ha sido "transitorio" y ha confiado en que "se podrá compensar en el futuro por una nueva política".

Así lo ha indicado en relación al incumplimiento del 'Programa Agentes del Cambio' y que se ha reformulado en el programa 'Kit Consulting', por lo que lo que la Comisión Europea dejó pendientes hasta 158 millones de euros en el cuarto desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Escrivá ha indicado que el Kit Consulting, gestionado por Red.es, "va fenomenal" y, desde el pasado 18 de junio, ya se han recibido "más de 1.000 solicitudes" para este programa de ayudas destinadas a la contratación de servicios de asesoramiento digital dirigidas a pequeñas y medianas empresas de entre 10 y menos de 250 empleados.

"En el Plan de Recuperación se diseñó un concepto que era el de agentes del cambio, que suponía que tenían que ayudar a las empresas, a las pymes, a los autónomos, a absorber tecnología. Nos encontramos con que no era fácil encontrar agentes del cambio y, por eso hemos cambiado la política", ha explicado el ministro.

Así, se ha impulsado este programa de Kit Consulting "que lo que va a hacer es un nuevo modelo" tras el Kit Digital y, con más de un millar de solicitudes en unos días, ha considerado que "vamos a cumplir ampliamente este hito" de los fondos europeos.

"Por lo tanto, este incumplimiento de este hito ha sido transitorio y se podrá compensar, claramente, en el futuro por una nueva política", ha considerado, al tiempo que ha señalado que "hay que tener la flexibilidad y, si una política no funciona bien, pues cambiarla y eso es lo que hemos hecho".

Preguntado sobre la triple cuota cero para autónomos que ha aprobado el Gobierno de Cantabria, ha señalado que "ya no estoy en ese negociado", ya que ahora lleva las competencias de Transformación Digital y Función Pública y no de Seguridad Social.

No obstante, sí que ha dicho que "ha habido en el pasado, desde comunidades autónomas, políticas de apoyo a los autónomos que después han resultado muy decepcionantes porque no estaban soportadas con un presupuesto suficiente y no estaban diseñadas bien".

"No sé si este es el caso, pero yo lo que me aseguraría es que exista una dotación presupuestaria suficiente para sostener una política de apoyo", ha añadido.