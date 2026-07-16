Espacio Mujeres de Torrelavega realizó 55 intervenciones en violencia machista y de género en mayo

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro Espacio Mujeres del Ayuntamiento de Torrelavega registró 20 altas nuevas y atendió a 40 personas, en su inmensa mayoría mujeres, el pasado mes de mayo, cuando también llevó a cabo 29 intervenciones de orientación social, cultural y laboral, 28 atenciones psicológicas y 11 asesorías jurídicas.

Especial relevancia adquieren los datos vinculados a la atención en materia de violencia machista y de género, ámbito en el que se realizaron 66 intervenciones, entre ellas 29 expedientes de violencia machista y 26 de violencia de género, lo que pone de manifiesto tanto la complejidad de los casos como la continuidad del acompañamiento profesional que se presta desde el centro.

Son datos de la memoria de mayo de 2026 que ha dado a conocer este jueves la concejala de Igualdad, Patricia Portilla, y que, según el Ayuntamiento, "vuelven a confirmar la importancia de este centro municipal como un recurso cercano, útil y fundamental para la atención, el acompañamiento y la promoción de la igualdad en el municipio".

Y es que este, como refleja la memoria, este volumen de actividad "evidencia la necesidad de seguir reforzando recursos públicos especializados capaces de dar respuesta integral a realidades muy diversas".

Portilla ha subrayado que esta memoria se enmarca en la misma línea de las informaciones dadas a conocer en meses anteriores, en las que ya se venía constatando que Espacio Mujeres es un servicio "imprescindible para muchas vecinas de Torrelavega y una herramienta clave dentro de las políticas municipales de igualdad".

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con una atención especializada, accesible y coordinada, capaz de actuar tanto en la prevención como en la intervención y el apoyo a las mujeres.

Además de la atención individual, la memoria recoge una "intensa programación" de actividades de formación, inclusión digital, empleabilidad, salud y sensibilización, reforzando el papel de Espacio Mujeres como punto de encuentro comunitario y de promoción de la igualdad real y efectiva en la ciudad.