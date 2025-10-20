La estación de Alto Campoo incorpora otra máquina pisapistas con tecnología "punta"

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, en la estación de esquí de Alto Campoo en la recepción de la nueva máquina pisapistas - GOBIERNO

El consejero de Turismo destaca la "importante apuesta" por renovar e impulsar esta instalación

ALTO CAMPOO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo ha recibido la segunda máquina pisapistas adquirida este último año en la instalación, cuyo coste ha ascendido a 654.000 euros y que cuenta con tecnología "punta" al llevar incorporado el sistema SNOWSat.

Con la llegada de esta última, la estación cántabra -que gestiona la empresa pública Cantur- ya dispone de cinco pisapistas. El principal objetivo de la inversión, que ha sido de 1,3 millones por las dos nuevas máquinas, es mejorar la calidad y el ritmo de preparación de pistas y dar mayor seguridad tanto a trabajadores como a los usuarios.

La primera pisapistas ya funcionó en la temporada pasada. Ambas corresponden al modelo PistenBully de la marca alemana Kassbohrer, que en España se distribuye a través de Casli, y cuentan con el sistema SNOWSat, que utiliza los datos del GPS para generar una imagen cartográfica de las pistas y transferirla a la cabina para que el conductor conozca en tiempo real la profundidad de la nieve o los puntos y pistas que requieren más nieve o pisado de la misma.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha visitado este lunes la estación de Alto Campoo y ha puesto en valor la "importante" apuesta que se está realizando para renovar e impulsar sus instalaciones.

"Seguimos en esta línea de trabajo que emprendimos ya hace dos años", ha afirmado el consejero, quien ha estado acompañado por la directora general de Cantur, Inés Mier, y por la directora de Alto Campoo, Cristina López.

La responsable de la estación ha señalado que, con la incorporación de las dos últimas máquinas pisapistas, Alto Campoo también gana en "autonomía". "Vamos a tener muchísima más eficiencia a la hora de desarrollar los trabajos durante el invierno", ha explicado López, quien ha matizado que contar con una flota de cinco máquinas "permitirá mantener el buen estado de las pistas en caso de posibles roturas o averías de las máquinas más antiguas".