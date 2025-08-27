El Estado invertirá 900.000 euros en mejorar el Centro de Alto Rendimiento de Vela de Santander

SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España va a destinar 900.000 euros a la mejora del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela de Santander. La inversión correrá a cargo del Consejo Superior de Deportes, tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un real decreto ley por el que se regula la concesión directa de subvenciones para actuaciones de relevancia deportiva.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha valorado esta "significativa inversión", de "casi un millón de euros", para la modernización de las instalaciones y espacios deportivos del CAR Príncipe Felipe, centro "referente" en la preparación de las clases olímpicas de vela y en la innovación asociada al deporte náutico.

Se trata de uno de los nueve centros de alto rendimiento que hay en España, uno de los cinco dedicados a la vela, y que desde 2018 es la sede de la Real Federación de Vela, ha destacado el también secretario general del PSOE regional en un comunicado.

A su juicio, esta inversión "prueba la apuesta del Gobierno de España con nuestra comunidad autónoma, llevando a cabo todas las inversiones necesarias para modernizar y transformar las instalaciones de un centro deportivo de primer nivel", y es "una demostración más del compromiso" del Ejecutivo central con Cantabria y su capital. "Tenemos un Gobierno de España que se compromete, que cumple, que invierte y con el que Cantabria avanza", ha concluido.