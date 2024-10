El Estado recurrirá ante el Constitucional la derogación de la Ley de Memoria de Cantabria

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España llevará al Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, después de que el Parlamento regional haya iniciado los trámites en ese sentido con los votos de PP -que gobierna la comunidad autónoma en minoría- y Vox.

El recurso ante el TC lo ha anunciado este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, horas antes de su participación en un acto de la Fundación Matilde de la Torre en el Teatro Casyc de Santander.

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el titular del Ministerio ha avanzado que, "indudablemente, si se termina aprobando" la derogación de la norma autonómica, el Estado recurrirá esa decisión en el Constitucional, porque según ha dicho el texto que pretenden tramitar PP y Vox "vulnera" derechos humanos y va en contra de la propia Ley de Memoria Democrática y, también, "del derecho de la reparación, de la justicia, de la verdad y de la no repetición".

Según ha explicado Torres a la citada emisora, el Gobierno central intervendría desde el punto de vista jurídico y técnico cuando se apruebe la derogación prevista. Ha detallado al respecto que convocarían al Ejecutivo cántabro a un mecanismo previo de acuerdo en cuestiones que se consideran "fuera" de la Constitución.

Y si el equipo de María José Sáenz de Buruaga no se sienta con el de Pedro Sánchez o renuncia a esa posibilidad, entonces el Estado recurrirá la derogación ante el Constitucional, al igual que también hizo con Aragón, donde el Constitucional ha suspendido la derogación de la norma.

MISMOS ARGUMENTOS QUE EN ARAGÓN

"No entendemos en ningún caso por qué se quiere derogar una ley autonómica que es fruto también del derecho internacional y que lo que pretende es que cerremos definitivamente una cuestión que la historia no lo ha hecho, que es la reparación", ha confesado el ministro, que ha avanzado que en el caso de la comunidad cántabra se emplearán los mismos argumentos que en la aragonesa.

"No es un capricho del Gobierno de España", ha argumentado Torres, para adherirse a los pronunciamientos de los relatores de las Naciones Unidas. "No puede haber leyes como esta que ahora pretende aprobar el Gobierno de Cantabria que no facilite a las asociaciones memorialistas el poder recuperar los restos de quienes están en fosas en la comunidad", ha sentenciado el socialista, para quien no se puede igualar a las víctimas de los periodos democráticos con las de la Dictadura.

Al hilo, el ministro ha expresado que no entiende cómo el PP de Buruaga, que no tiene "la presión" de tener a Vox en el Gobierno -aunque los 'populares' sí llevaban la derogación de la ley en su programa electoral- "no quiera condenar la Dictadura de manera clara e iguale periodos de libertad con periodos de totalitarismo", ha concluido.