Un estudiante de la UC idea una plataforma para eliminar el fraude en alquileres a distancia

El promotor del proyecto TrentiScan, Ibai Ruiz - UC

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Cantabria (UC) Ibai Ruiz ha promovido el proyecto TrentiScan, surgido hace seis meses de una preocupación compartida por estudiantes que cada septiembre llegan a Santander con el miedo de alquilar un piso "a ciegas", sin haberlo visitado previamente, exponiéndose a posibles fraudes.

Esta iniciativa fue reconocida en junio con el premio al 'Mejor proyecto de emprendimiento en desarrollo', en los premios UCem 2026, ha informado la UC.

Según el promotor, el proyecto plantea una solución basada en una comunidad peer-to-peer (P2P) en la que interactúan, por un lado, quienes necesitan verificar la veracidad de un anuncio de alquiler o compra, y, por otro lado, quienes están físicamente en la localidad y pueden visitar el inmueble y confirmar su existencia y estado.

El usuario que quiere asegurarse de que un piso "es real" paga una pequeña cantidad al "verificador local". Esta persona acude a la dirección indicada, toma pruebas gráficas en tiempo real y devuelve una valoración objetiva sobre si el anuncio corresponde con la realidad.

De esta forma, se evita que el inquilino tenga que desplazarse innecesariamente o que "caiga" en una estafa al enviar dinero por un piso que no existe o no se corresponde con lo publicado.

Para reforzar la seguridad y evitar una posible connivencia entre verificadores y propietarios, TrentiScan incorpora inteligencia artificial que ayuda a detectar si las fotografías subidas son auténticas o han sido generadas artificialmente, combinando esta tecnología con la validación "humana".

La aplicación se encuentra en proceso de cambio de imagen corporativa, tras adoptar cambiar de nombre, ya que anteriormente se denominaba Waybox.

Para Ruiz, TrentiScan se ajusta más a la esencia del proyecto. "El nombre surge de unir la parte tecnológica, 'Scan', de auditar o revisar, con las raíces cántabras. "El trenti es el duende de la mitología cántabra que avisa de los peligros en el bosque. Nosotros hacemos lo mismo: revisamos la vivienda a fondo para destapar vicios ocultos y avisar al comprador de posibles derramas antes de que ponga el dinero", ha asegurado.

La idea original surgió en marzo, cuando Ruiz viajó a Tailandia e ideó inicialmente una red colaborativa para facilitar los recados entre personas que se encuentran en países o localidades diferentes.

Con el paso de los meses, derivó hacia un enfoque más cercano a la propia realidad de este estudiante de Laredo: la dificultad de encontrar vivienda segura sin visitar el piso, algo que él mismo afrontará el próximo año.

PREMIOS UCEM

Ruiz sostiene que participar en los Premios UCem ha supuesto "un punto de inflexión" para el proyecto. Gracias a este reconocimiento, ha podido contactar con asesorías locales que le han ayudado a estructurar la sociedad y a planificar la estrategia de marketing, además de los 1.000 euros con los que está dotado el premio gracias al patrocinio de Glezco Asesores y Consultores.

La UC creó los Premios UCem en 2003 para fomentar entre los estudiantes y recién titulados la inquietud por la creación de nuevas empresas, contribuyendo a consolidar el tejido empresarial relacionado con la explotación y la transferencia del conocimiento y la innovación tecnológica.

Este año los patrocinadores, junto a la UC, han sido la Fundación Cajaviva Caja Rural, los ayuntamientos de Santander, Torrelavega, Camargo y Santa Cruz de Bezana, la Agrupación de Cooperativas y Sociedad Laborales de Cantabria (ACEL), Glezco Asesores y Consultores, la Fundación Cantabria Labs, la Fundación ONCE, Cámara Cantabria y El Diario Montañés.

Además, como colaboradores, participan la Fundación Leonardo Torres Quevedo (FLTQ), el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC), CEOE-CEPYME Cantabria, la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN), el Centro Tecnológico CTC, Inserta Empleo Cantabria y Air Liquide.