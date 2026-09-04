La ETS de Caminos da la bienvenida a los nuevos estudiantes con una semana de actividades para "hacer escuela"

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SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria (UC) ha celebrado esta semana una nueva edición de su 'We-We (Welcome Week)' para dar la bienvenida al nuevo estudiantado del Grado en Ingeniería Civil y del doble Grado en Gestión de Proyectos Internacionales e Ingeniería Civil.

Se trata de una iniciativa que comenzó el pasado año con el objetivo de facilitar su integración y favorecer el espíritu de comunidad, ha indicado la UC en nota de prensa.

Las jornadas, celebradas del 1 al 4 de septiembre, han contado con la participación de 60 estudiantes, de los 104 que se incorporan a estos estudios: 67 en el Grado en Ingeniería Civil y 22 en doble Grado de Proyectos Internacionales e Ingeniería Civil, además de 15 que realizarán el itinerario bilingüe internacional.

El director de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Daniel Castro, ha puesto en valor la alta participación del nuevo estudiantado en estas jornadas, en las que también se les ofrecen algunas directrices generales, charlas y talleres con el objeto de "concienciar a los estudiantes que llegan a una escuela que demanda esfuerzo y que tienen que comenzar, desde el inicio, con buen pie".

"Lo que tratamos de impulsar es ese sentido de comunidad, lo que nosotros llamamos 'hacer escuela'", ha manifestado Castro, se ha señalado que la finalizad es tratar de que los estudiantes durante estos años colaboren entre ellos, hagan grupo y salgan de aquí como "una gran familia".

JORNADAS 'WE-WE'

Esta segunda edición de las jornadas de bienvenida 'We-We' de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UC comenzó el martes, 1 de septiembre, con una charla del director de la ETS, donde expuso a los asistentes aspectos académicos y profesionales de los estudios que se imparten en la Escuela, que este año cumple 60 años de historia.

Y con dos charlas sobre '¿Cómo utilizar la Inteligencias Artificial en Ingeniería Civil?' y sobre el 'Modelado 3D en Ingeniería Civil'.

El programa continuó el miércoles con otras dos sesiones sobre el uso de herramientas mentales o estrategias para no perder la motivación, con el objeto de afrontar los primeros años de estudios con "confianza, alegría y seguridad de que, aunque el camino sea difícil, también puede ser increíblemente gratificante"; y sobre dibujo técnico.

La jornada del jueves se dedicó a explorar la geometría descriptiva asistida por ordenador y a conocer habilidades de cara al mundo laboral, mientras que este viernes tiene lugar una jornada de confraternización consistente en una visita técnica a las obras del puente sobre la Ría de Solía para que los estudiantes conozcan in situ la "ejecución de diversas tareas y procesos", lo que hará que su "comprensión del trabajo en el campo cobre una nueva dimensión".

En esta acción, participan más de 130 personas entre estudiantes, familiares y amigos.