Evacuadas dos personas tras el incendio de una vivienda en Galizano

Bomberos en vivienda de Galizano incendiada - 112

SANTANDER 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una vivienda de Galizano, en Ribamontán al Mar, se ha incendiado este martes y dos personas han sido trasladadas por el 061 para recibir asistencia sanitaria.

El fuego ha sido controlado por vecinos y extinguido por los bomberos de Santander, desplazados al lugar a petición del 112 Cantabria.

Recibieron la llamada a las 12.20 horas y se movilizaron con un autotanque. También se encargaron de ventilar y revisar el edificio con un detector de gases, informan los Bomberos en su cuenta de X.

Además, por la mañana desplazaron dos autotanques al aparcamiento de la Plaza México de Santander por el incendio de un vehículo en el interior. Fue extinguido por un trabajador y, al llegar, los efectivos se encargaron del control de temperatura e inertización.

Asistieron patrullas de la Policía Nacional y Policía Local.