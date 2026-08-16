Evacuado de Pesaguero un ciclista de montaña con traumatismo craneoencefálico

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria en las inmediaciones del suceso, en Pesaguero. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha evacuado este domingo a un ciclista de montaña que presentaba un traumatismo craneoencefálico y pérdida de consciencia, tras sufrir una caída en la localidad de Lerones, en el municipio de Pesaguero.

Tras recibir una primera atención de urgencia, la victima, un vecino de Potes de 65 años, ha sido trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander).

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso pasadas las 13.00 horas y ha movilizado hasta el lugar a la aeronave y efectivos sanitarios del 061 Cantabria, que ha enviado personal del SUAP de la zona y una ambulancia de soporte vital avanzado.

Los sanitarios han realizado la primera atención de urgencia hasta la llegada del helicóptero, que ha tomado tierra en las inmediaciones.

Luego ha sido evacuado por el helicóptero, bajo supervisión médica, hasta el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde otra dotación del 061 le ha llevado hasta Valdecilla.