Las exportaciones cántabras caen en enero un 4,4% y las importaciones un 2,9%

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SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Cantabria descendieron en enero un 4,4 por ciento respecto al primer mismo mes del año anterior, alcanzando los 229,6 millones de euros, mientras que las importaciones totalizaron 186,4 millones, un 2,9% menos, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Como resultado de estos flujos, el saldo comercial exterior de Cantabria en el primer mes del año arrojó un superávit de 43,2 millones, por debajo del registrado en enero de 2025, que era de 48,1 millones.

El sector de exportación más representativo en el primer mes del año fue el de semifacturas no químicas con 50,1 millones, pese a suponer un 3,9% menos que en enero de 2025, seguido del de bienes de equipo, con 44,5 millones (-15%).

Y en tercera posición se situó el sector del automóvil tras experimentar sus exportaciones un incremento del 108,5% respecto a enero de 2025 y llegar a los 37,3 millones.

En cuanto a las importaciones fueron lideradas por el sector de bienes de equipo, en el que alcanzaron los 33,7 millones, lo que supone un aumento del 25,9% respecto a enero de 2025.

Por su parte, el sector del automóvil se situó en segunda posición en cuanto a volumen de importaciones, con 31,6 millones, un 9,4% menos que las registradas en el mismo mes del año anterior, seguidas del de semifacturas no químicas, con 28,8 millones, lo que supone un descenso del 15,7%.

Cada uno de estos tres sectores arrojaron saldo comercial exterior positivo, con superávits de 21,3 millones en el de semifacturas no químicas; de 10,8 en los bienes de equipo, y de 5,7 en el del automóvil.