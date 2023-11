La exposición colectiva 'Al borde del tiempo' se inaugura este jueves en la Biblioteca Central

SANTANDER, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición colectiva 'Al borde del tiempo' abrirá este jueves sus puertas en la sala Concepción Arenal de la Biblioteca Central de Cantabria, dentro del programa Comisariado 2023, apoyado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

La muestra, comisariada por Raquel Algaba, toma como punto de partida las ideas recogidas en la novela de 1976 'Woman on the Edge of time', de Marge Piercy, donde una mujer se da cuenta de que puede ver el futuro; un futuro que se encuentra dividido y aún por concretarse: por un lado la posibilidad de equidad racial y sexual en un mundo en equilibrio con el medio ambiente, por otro, una sociedad donde la frontera entre personas y mercancías ha sido completamente erosionada.

'Al borde del tiempo' está integrada por obras de Abigail Lazkoz, Marina Núñez, Sandra Val, Raquel Algaba y Weixin Quek Chong y se podrá visitar hasta el 30 de noviembre, ha informado el Gobierno.

El programa Comisariado 2023, tiene como principal objetivo la creación de una línea de apoyo a los profesionales del sector para el desarrollo de proyectos curatoriales en instalaciones culturales de Cantabria.

ARTISTAS

Marina Núñez (Palencia, 1966) ha realizado muestras individuales en museos de referencia como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el TEA de Tenerife, el MUSAC de Castilla y León o el museo Thyssen Bornemisza de Madrid, así como en centros de arte como Alcalá 31 de Madrid o la Sala Atín Aya de Sevilla. Su obra propone una reflexión político-feminista centrada en el papel de la mujer a lo largo de la historia.

Abigail Lazkoz (Bilbao, 1972) ha expuesto su trabajo en centros internacionales como el MoMA de Nueva York, el Mücsarnok Kunsthalle de Budapest o el Museo Nacional 'Honestino Guimarães' de Brasilia. En España, participa en numerosas muestras individuales y colectivas en instituciones como el MARCO Vigo, el Centre d'Art 'La Panera' de Lérida, el Museo Guggenheim de Bilbao, el MUSAC de Castilla y León, la Fundació Joan Miró de Barcelona, Artium, La Casa Encendida de Madrid o el CAB de Burgos.

Sandra Val (Tarragona, 1979) ha obtenido becas y residencias entre las que se incluyen Beca de producción artística MAV 2022, Residencia artística Ceramic Res 2022 o Beca de cooperación cultural internacional con la participación de CCECR, entre otras. Ha sido seleccionada en la Bienal Internacional de Cerámica de Manises 2022, en la Bienal Internacional de Cerámica de Corea 2021, en el II Premio 'Bárbara H. Weil'.

Raquel Algaba (Madrid, 1992) ha conseguido becas y premios entre los que destacan Premio Kunstfestival Begehungen 2023, Premio de adquisición Colección UMH Universidad Miguel Hernández 2021, Accésit Premio Nacional de artes plásticas ArtNalón 2020, y Beca de residencia para jóvenes creadores de la Comunidad de Madrid 2020.

Weixin Quek Chong (Singapur, 1988) ha presentado proyectos en Singapur, Londres, Seúl, Santiago, Yogyakarta, Taipei y Bruselas, entre otras ciudades, y ha sido artista residente en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo en Corea, en el NTU- Center for Contemporary Art (Singapur), o el Museo de Arte Contemporáneo- Molten Capital en Santiago (Chile).

Por su parte, la comisaria Raquel Algaba (Madrid 1992), centra su investigación curatorial en el campo de la instalación escultórica y las nuevas tecnologías. Ha desarrollado proyectos de comisariado en el museo C.A.V Neomudéjar de Madrid, el museo Barjola de Gijón, el espacio WhiteLab de Madrid o el espacio Santa Clara de la fundación Fernando Villalón.

En 2019 realiza, gracias a las becas Resistències Arístiques del GVA Consorcio de museos de Valencia, un proyecto de Realidad Aumentada aplicada a las artes visuales. Durante 2021 continúa esa investigación gracias a una de las Ayudas del Ministerio de Cultura y Deporte para la modernización e innovación digital en el sector de las artes visuales y en 2022 recibe el premio de proyectos expositivos de la Bienal de Mujeres en las Artes Visuales MAV 2022.