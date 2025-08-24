Extinguido un incendio en un bazar del polígono de Las Navas, en Cabezón de la Sal

SANTANDER 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
Bomberos del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Torrelavega han extinguido un incendio declarado en un bazar ubicado en el Polígono de Las Navas, en Cabezón de la Sal, que ha afectado a media nave, en concreto, a su planta baja.
El resto de plantas, segunda y tercera, y otras naves colindantes se han visto afectadas por el humo.
El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó a bomberos del Ejecutivo autonómico y del Ayuntamiento de Torrelavega, Guardia Civil y Policía Local.
Los efectivos han controlado el incendio y, a continuación, han refrescado y ventilado la zona afectada, ha informado el Servicio de Emergencias.