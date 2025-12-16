La fábrica de BSH en Santander invertirá dos millones para reforzar la competitividad y la modernización

Trabajador de BSH en Santander - BSH

SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

BSH Electrodomésticos, líder en el sector con marcas como Bosch, Siemens y Balay, ha celebrado el 170º aniversario de su centro de desarrollo y producción ubicado en La Reyerta (Santander), cuyo plan estratégico 2025-2027 prevé la inversión de dos millones de euros para reforzar la competitividad de la planta e impulsar su modernización

Con un equipo de 300 profesionales, la fábrica está especializada en el diseño y fabricación de encimeras y componentes de gas y ha generado un impacto económico significativo en la ciudad y en toda la región. En 2025, la planta de Santander consolidó su producción anual en un nivel de 420.000 unidades, asentando su posición como centro de referencia dentro de la red global de BSH.

Desde su inauguración en 1855, ha fabricado millones de unidades. Además, la factoría es un "eslabón clave" en la cadena de suministro de BSH, que abastece a más de cien países, como España, Europa, India, Sudáfrica, Turquía y Australia, entro otros mercados, ha informado la compañía.

El director de la planta de BSH en Santander, Luis Javier Ferreruela, ha explicado que celebrar 170 años de actividad industrial en la ciudad "es un hito que pone en valor la solidez, la capacidad de adaptación y el espíritu innovador de esta planta a lo largo de su historia".

"Iniciamos ahora un ciclo de transformación que incluye la modernización de nuestras instalaciones con el objetivo de ser más competitivos y seguir adaptándonos a las demandas de nuestros clientes, manteniendo nuestro compromiso con Cantabria y con las personas que hacen posible este proyecto", ha señalado.

En este sentido, con una inversión cercana a los dos millones de euros, la fábrica cántabra de BSH Electrodomésticos está inmersa en la ejecución de su plan estratégico 2025-2027, una hoja de ruta que reforzará la competitividad de la planta de Santander, acompañará su crecimiento en los próximos años y ayudará a preservar el empleo, según la compañía.

El programa combina la automatización y digitalización de procesos con el desarrollo de nuevas tecnologías, la optimización de costes y una mayor flexibilidad productiva, con el objetivo de ampliar la presencia en mercados internacionales, incluidos los más lejanos.

Para 2027, el programa tiene el objetivo de incrementar un 10% las ventas, reducir significativamente los costes operativos, mejorar el nivel de servicio al cliente y aumentar la utilización de la planta.

Asimismo, este programa potenciará la presencia de la compañía en mercados emergentes, con un crecimiento estimado del 4% anual, reforzando el papel de Santander como un centro industrial con proyección internacional.

El Centro de Desarrollo de Gas de BSH, situado en la planta de Santander, participa en un piloto internacional para fabricar encimeras que funcionan con hidrógeno verde, una energía segura y sostenible que ofrece una alternativa al gas convencional. Hasta la fecha, la fábrica ha producido un centenar de unidades, actualmente instaladas en una villa piloto en Escocia, donde se evalúa su rendimiento y viabilidad futura en condiciones de uso real.

Gracias a este enfoque innovador mantenido a lo largo de los años, este centro se ha consolidado como un referente en innovación y tecnología aplicada a la cocina doméstica, diseñando y perfeccionando soluciones para el mercado global.

SOBRE EL GRUPO BSH

BSH Hausgeräte GmbH, con una facturación total de 14.800 millones de euros y 60.000 empleados en 2023, es un líder mundial en el sector de los electrodomésticos.

La cartera de marcas de la empresa incluye doce conocidas marcas de electrodomésticos como Bosch, Siemens, Gaggenau y Neff, así como la marca de ecosistemas Home Connect y marcas de servicios como Kitchen Stories. BSH produce en 37 fábricas y está representada en unos 50 países.

BSH es una empresa del Grupo Bosch.