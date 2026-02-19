La Fábrica de Creación ofrece un taller de fotografía y experimentación analógica

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Creación ofrece durante este fin de semana un taller sobre fotografía y experimentación analógica con la profesional Irene Zottola.

La Fábrica, el espacio municipal del Ayuntamiento de Santander concebido para dar visibilidad a proyectos de artes escénicas, plásticas o audiovisuales, aprovecha así para dar a conocer a la ciudadanía el laboratorio de revelado analógico con el que cuenta en sus instalaciones y que puede ser utilizado de forma gratuita, al igual que el resto de los espacios, para la creación artística.

El taller con Irene Zottola tendrá lugar el sábado 21 y domingo 22 y se propondrá un acercamiento práctico a la fotografía analógica desde la toma de imagen hasta el laboratorio, combinando nociones básicas de revelado y positivado con un enfoque experimental y creativo, ha informado el Ayuntamiento.

Ante la "avalancha" de solicitudes, el equipo de La Fábrica ha tenido que cerrar ya la inscripción, pero ha organizado un encuentro con la artista este viernes 21 a las 19.30 horas, en La Fábrica.

Bajo el título 'Piedra, papel, tijera: el proceso creativo en la narrativa visual', Zottola dará a conocer su universo creativo y cómo la intuición, los sueños, la experimentación y el juego pueden influir en el desarrollo de nuestra práctica fotográfica y creativa. El evento tiene entrada libre hasta completar aforo.

Irene Zottola es una creadora que, desde su estudio en Segovia, explora los límites de la fotografía analógica para generar un mundo de carácter onírico y plástico, acompañando a menudo las imágenes con texto. Como educadora, utiliza imagen y sonido como herramientas de mediación para favorecer la creatividad con diferentes colectivos sociales.

"Crear y compartir son dos cosas que fusionan dos aspectos fundamentales en mi vida: la práctica fotográfica y la educativa. Hay algo de romántico y con olor a aventura cuando se inaugura un taller o un laboratorio fotográfico que también tiene que ver con el proceso creativo: hay incertidumbres y miedos, pero también posibilidades e ilusiones", comparte la Zottola.

Su universo visual se caracteriza por la narración de historias a través de imágenes poéticas generadas de una manera única en distintos materiales en los que la relación con la naturaleza, cuerpo e identidad son protagonistas.

Ha expuesto en festivales de España, Italia, Marruecos, publicado en editoriales como Lumen, La Bella Varsovia y revistas como Fisheye Magazine, LF o Vostok y galardonada con premios por su obra y sus dos libros como el Certamen Fotocanal, PhotoEspaña o Les Photobook Awards de Les reencontres d'Arles.