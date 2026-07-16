FAI critica el "enjambre legislativo" del sector inmobiliario y propone un plan de incentivos para movilizar viviendas

El presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, en la UIMP - FAI

SANTANDER, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, ha criticado la actual regulación del sector inmobiliario en España, calificándola de "auténtico enjambre legislativo" que genera inseguridad jurídica y desalienta la oferta residencial, y ha propuesto un plan de recuperación de vivienda basado exclusivamente en incentivos.

Alfaro ha explicado durante su intervención en el encuentro 'Construyendo el futuro de la vivienda en España', organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, que sobre una misma operación inmobiliaria confluyen diferentes normativas según el territorio, lo que provoca que muchos propietarios decidan no alquilar sus viviendas.

En este sentido ha afirmado que el propietario "no tiene certeza sobre la duración del contrato, la actualización de la renta, la recuperación de su vivienda o la respuesta ante un impago", por lo que decide no alquilar, vender o buscar otras modalidades, agravando así la crisis de oferta residencial.

Ante esta situación, Alfaro ha urgido a las administraciones a movilizar con carácter prioritario el parque de viviendas ya existente, ya que "aunque es necesario planificar y construir mucha más vivienda, los nuevos desarrollos tardarán años en estar terminados".

FAI ha apostado por desplegar un plan de recuperación de vivienda basado exclusivamente en incentivos y garantías por parte de las administraciones con competencias en vivienda, descartando las regulaciones penalizadoras, según ha explicado su presidente.

El plan propone aplicar beneficios fiscales a quienes incorporen un inmueble al alquiler estable mediante contratos de larga duración, medida que busca hacer más atractivo mantener una vivienda en el mercado del alquiler de larga estancia que dejarla vacía o destinarla a otros usos.

Junto con los estímulos fiscales, la propuesta incluye medidas que respondan económicamente y de forma inmediata cuando el inquilino entre en una situación de vulnerabilidad social acreditada, ya que Alfaro ha defendido que "la atención a la vulnerabilidad debe ser una responsabilidad de los poderes públicos".

Para generar oferta rápida, FAI plantea ayudas públicas de hasta el 70% del coste de rehabilitación de viviendas vacías a cambio de destinarlas al alquiler habitual durante un periodo mínimo, así como agilizar los trámites municipales para autorizar la conversión de locales, oficinas o entreplantas consolidadas en viviendas habitables.

El plan también propone crear juzgados especializados, impulsar mecanismos ágiles de mediación y acelerar los procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales para resolver con mayor rapidez los conflictos entre propietarios e inquilinos.

Alfaro ha trasladado estas propuestas al Gobierno de Cantabria durante una reunión previa a su intervención en la UIMP, convirtiendo a la comunidad autónoma en la primera en conocer este plan de acción, que la Federación presentará progresivamente al resto de gobiernos autonómicos y al Ejecutivo central.