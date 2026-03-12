Familias de El Bocal piden justicia: "No hay derecho a que unos chavales vayan de paseo y paguen con su vida"

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en la playa de El Bocal, a 5 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

Familiares de las víctimas de la pasarela de El Bocal en Santander, que la semana pasada colapsó cuando un grupo de siete jóvenes pasaba por encima de esta estructura de madera de la senda costera, piden "justicia" tras este suceso, que se saldó con seis fallecidos -cinco chicas y un chico- y una herida grave.

"No hay derecho a que unos chavales vayan a dar un paseo y tengan que pagar con la vida", han expresado a Europa Press allegados a una de la víctimas mortales, que están "rotos" de dolor tras esta tragedia y a quienes todavía les cuesta "creer" lo que pasó en la tarde del 3 de marzo.

Al tiempo que van asimilando lo ocurrido, que está bajo investigación, demandan que se haga justicia. Y es que consideran que, además de "injusto", lo sucedido podría obedecer a una "dejadez", en referencia al estado en el que se encontraba el puente, que une dos acantilados, y sobre el que alertó la víspera un vecino de la zona al 112.

El Servicio de Emergencias de Cantabria trasladó ese aviso a la Policía Local de Santander pero la agente que atendió la llamada no gestionó la incidencia, por lo que el Ayuntamiento le ha abierto expediente sancionador -suspendido hasta que haya resolución judicial- y ha sido citada a declarar como investigada.

"No tiene perdón quien no pusiera una serpentina para que la gente no pasara" por la pasarela, han expresado familiares de uno de los integrantes del grupo afectado por lo ocurrido, todos ellos alumnos del CIFP La Granja de Heras, del municipio cántabro de Medio Cudeyo.

Además, desde el Consistorio de Santander consideran que la responsabilidad del mantenimiento de esta pasarela y demás infraestructuras de la senda, que va del Faro de Cabo Mayor a La Maruca, es de Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que ejecutó el proyecto en terrenos del municipio hasta que las obras se paralizaron hace ya más de una década, debido al rechazo social que generó esta actuación.

LA POLICÍA NO ESTABLECE CONCLUSIONES PERO RECOGE LOS DESPERFECTOS

La Policía Nacional entregó el pasado viernes a la magistrada encargada del caso, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia en el momento de los hechos, el atestado con las pruebas recabadas por los agentes de las brigadas provinciales de las policías Científica y Judicial.

El informe, "minucioso" y elaborado "en tiempo récord" por el Grupo III UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta), no establece conclusiones sobre lo que pudo haber ocurrido, pero sí recoge y detalla los "desperfectos" en la pasarela, han trasladado fuentes policiales a Europa Press.

Esos defectos afectan, tal y como ha avanzado 'El Diario Montañés' este jueves, a elementos de sujeción del puente y tornillos, que estaban degradados por el óxido.

NO TIENE PERDÓN, QUE PAGUE QUIEN TENGA QUE PAGAR

Los padres de una de las víctimas mortales han señalado que lo sucedido en El Bocal les ha "destrozado la vida", a ellos y a las demás familias, y que la pérdida de sus hijos les deja un "vacío enorme".

Pese a ello, entienden que no les "queda otra que seguir" adelante y esperan que con el tiempo se llegue a "esclarecer todo" lo que pasó en torno al colapso de la pasarela de El Bocal, se haga justicia y "pague quien tenga que pagar" por esta tragedia.

Una de las fallecidas es de Cantabria, de Igollo de Camargo, y las demás de Vizcaya (dos de Barakaldo y una de Balmaseda), Almería y Guadalajara, mientras que la única superviviente es de Álava. Tras ser rescatada, ingresó en la UCI de Traumatología del Hospital Valdecilla y su evolución era favorable.