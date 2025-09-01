Familias y docentes no recurrirán el cierre del colegio El Pedregal de Castro

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las familias y profesores del Centro de Educación Infantil y Primaria El Pedregal de Castro Urdiales no van a recurrir el cierre del CEIP después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria rechazara suspender de forma cautelar la medida, acordada por el Gobierno regional.

Contra la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC solo cabía interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano, pero los demandantes no lo harán, según han indicado a esta agencia a través de sus representantes legales en el proceso.

El alto tribunal cántabro desestimó a finales de agosto las pretensiones de padres y madres de alumnos del colegio y maestros del mismo de que la Consejería de Educación suspendiera de forma provisional la supresión de este centro escolar.

Además, y en consecuencia, el TSJC también rechazó anular la supresión de plazas docentes del CEIP y que los progenitores con alumnos matriculados en el mismo pudieran volver a hacerlo el próximo curso escolar 2025-2026 si así lo deseaban.

Los magistrados desestimaron así las pretensiones de tutela cautelar formuladas por el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) de El Pedregal, el STEC (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria) y tres profesores más.

Los demandantes habían recurrido al TSJC el decreto del Ejecutivo autonómico por el que se modifican los centros de Educación Infantil y Primaria de la comunidad de cara al próximo año académico, que recoge la desaparición de ocho escuelas infantiles públicas de varios municipios a petición de sus ayuntamientos, además de El Pedregal, debido a que la Fundación Barquín Hermoso, propietaria del edificio que lo alberga, no prorrogará su cesión.

Concluyeron que la "mera posibilidad" de pérdida del inmueble donde se ubica por decisión de la entidad propietaria del edificio es "sostén objetivo" para que el departamento que dirige Sergio Silva modifique la estructura de centros, suprimiendo éste de Castro y reubicando a los alumnos en otros.