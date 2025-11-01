Farruquito recala el jueves 6 en el Palacio de Festivales con 'Recital de baile', un tributo a la voz flamenca

Archivo - Farruquito recala el jueves 6 en el Palacio de Festivales con 'Recital de baile' - PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El bailaor sevillano Farruquito recalará el jueves 6 de noviembre en el Palacio de Festivales de Cantabria con su espectáculo 'Recital de baile', con el que pretende rendir tributo a la voz flamenca a través de su propio lenguaje y con un repertorio exclusivo.

La cita será en la sala Argenta, a las 19.30 horas, con una duración de 80 minutos con descanso.

Junto a Farruquito estarán sobre el escenario Mary Vizarraga, Ismael de la Rosa y Manuel de la Nina en el cante, Manuel Valencia a la guitarra y Paco Vega a la percusión.

Después de conquistar la cima del baile flamenco, Juan Manuel Fernández Montoya, conocido como Farruquito, vuelve la vista sobre una de sus más indisimulables pasiones: el cante. Y lo hace con una obra única en la que rebuscará su inspiración más honda.