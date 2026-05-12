La I fase del proyecto EDINT de la FEMP sobre economía de datos ha creado 40 empleos

Autoridades y asistentes a la jornada de balance de la primera fase del proyecto EDINT - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Santander ha acogido la jornada de balance de la primera fase del proyecto EDINT (Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes) de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que tras año y medio de puesta en marcha, ha creado 40 puestos de trabajo en España, ha llevado a cabo 76 actividades de capacitación, dinamización y eventos en el país y ha formado a 2.879 personas.

Asimismo, tiene 3.541 usuarios activos y una comunidad digital en crecimiento de más de 4.000 perfiles en web, redes sociales y newsletters.

En concreto, cuenta con la implicación de diez ayuntamientos --Santander, A Coruña, Logroño, Mataró, Madrid, Fuenlabrada, Valencia, Alcoi, Jerez de la Frontera y Málaga; y dos diputaciones --Badajoz y Jáen--, que operan como Centros de Excelencia y Oficinas del Dato.

Además de 40 empresas; cuatro asociaciones sectoriales y clúster; cinco entidades educativas entre centros de Formación Profesional y universidades, tres medios de comunicación y tres agentes de otras instituciones.

MOVUS, EDP, El Diario Montañés y la Universidad de Cantabria son los actores que participan a través del Consistorio santanderino en este proyecto que busca crear una plataforma colaborativa público-privada dentro de la economía del dato y mejorar la gestión de los servicios municipales.

Así se desprende de los datos obtenidos en la primera fase del proyecto EDINT (de octubre de 2024 a junio de 2026), impulsado y liderado por la Federación Española de Municipios (FEMP) con la colaboración del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública a través de Red.es, que se han presentado este martes en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) de Santander.

Dicha iniciativa, que cuenta con una financiación de 13 millones de euros procedentes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre administraciones, empresas, universidades y centros de formación y ciudadanía a través de la innovación en tres áreas principales: la movilidad, los servicios y la competitividad.

En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el director general de Red.es, Jesús Herrero, y el director general de Organización y Recursos de la FEMP, Jaime Carnicero, han destacado la relevancia de trabajar en una red de colaboración pública-privada entre administraciones, empresas, universidad y ciudadanía.

La alcaldesa ha asegurado que los datos aportan "conocimiento" y que permiten medir "el éxito o el fracaso", por lo que ha defendido que su análisis ayudará a las administraciones en la toma de decisiones, algo que será más visible en la segunda fase del proyecto que se inicia ahora y se prolongará hasta junio de 2028.

Además, ha incidiendo en la importancia y necesidad de "homogeneizar" los datos, por lo que ha puesto en valor esta plataforma ya que define unas reglas "claras, estandarizadas y seguras".

Por su parte, Carnicero ha hecho hincapié en la implicación y liderazgo del Ayuntamiento de Santander en EDINT para llevarlo a cabo y "arrastrar" al resto de entidades locales que lo componen y las que pueden sumarse.

Asimismo, ha mostrado la satisfacción de la FEMP por los resultados obtenidos en la primera fase, que se han cumplido de "manera excelente".

Según ha explicado, se trata de un proyecto "estructural" dirigido a las entidades locales que marca "un antes y un después" en su avance tecnológico.

También ha avanzado la creación de la Red Española de Oficinas del Dato, de la que formará parte Santander, y que iniciará su actividad el 26 de mayo.

Por último, el director general de Red.es ha destacado el potencial de España en el ámbito tecnológico, donde las empresas son "referentes" mundiales y ha defendido que "el mundo está cambiando" y las administraciones tienen que "remar a favor".

Al respecto, ha afirmado que "en nada" las políticas públicas las diseñarán los ciudadanos, no las instituciones ni los técnicos, y que esto ofrece "una oportunidad enorme" para hacer entender que la forma de gestionar la vida de la gente tiene que "cambiar".