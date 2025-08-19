La Feria del Disco arranca en la Plaza Alfonso XIII con un puesto dedicado al cine

Inauguración de la IX Feria Internacional del Disco y el Coleccionismo de Santander, - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza Alfonso XIII de Santander acoge desde este martes y hasta el domingo 24 la IX Feria Internacional del Disco y el Coleccionismo de Santander, un evento que reúne 16 expositores nacionales e internacionales en los que encontrar vinilos, casettes, merchandising cinematográfico y figuras de coleccionismo, así como carteles, fotocromos y curiosidades.

Como novedad, la feria cuenta este año con un expositor dedicado por entero al cine, desde discos de bandas sonoras, de lo más conocido a "auténticas rarezas" del cine underground, hasta merchandising cinematográfico.

También hay curiosidades, muchas de ellas firmadas y en ediciones limitadas por actores, directores y otras estrellas del celuloide.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha inaugurado esta mañana la nueva edición junto a la concejala de Cultura, Noemí Méndez; y a los organizadores de la feria Nacho Digón y Mara Ferreño, de 'Los huesos de Portobello'.

La feria, que está organizada por esta entidad en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, permanecerá abierta en horario de 11.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.30 a 21.30 horas por la tarde.

Los puestos ofrecen una vez más miles de referencias en sus diferentes formatos y estilos: pop, rock, indie, blues, hard rock, heavy, jazz, bebop, flamenco, música francesa, italiana, clásica, country, americana o folk.

También está a la venta material de los artistas mass media de las últimas décadas y de artistas minoritarios y difíciles de encontrar.

En este sentido, las personas que se acerquen a la feria podrán encontrar vinilos, CD, DVD, libros, camisetas, chapas, posters, láminas, cintas de casete, películas en formato DVD y Blu Ray, ediciones en pequeño y gran formato, material de coleccionismo y, al igual que en anteriores ediciones, una oferta que engloba música de todas las épocas y estilos.

La alcaldesa ha agradecido a los organizadores que "año tras año sigan apostando por traer a Santander cosas únicas y auténticas joyas como es el vinilo" y ha recordado que esta cita no solo es para coleccionistas o aficionados, sino para el público en general e incluso para los más pequeños con el fin de que conozcan los diferentes formatos musicales.

Por ello, ha invitado a todos los santanderinos y a quienes visiten en estos días la ciudad a "recorrer y disfrutar" tanto de los stands como de las actividades paralelas que se desarrollarán durante todos estos días.

Las actividades paralelas a la feria empezaron el pasado martes 12 con el directo del grupo japonés de rock psicodélico 'To Yo' en la Sala Niágara, que se saldó con un lleno, y con la presentación de uno de los libros musicales de este año, 'Honky Tonk Heroes. Los forajidos del country' (Sílex Ediciones), que tuvo lugar en la Librería Gil de Santander con la presencia de su autor, el escritor, periodista, músico y editor Javier Márquez Sánchez.

Durante la semana de la feria continuarán las actividades, tanto en el recinto de la feria como en otros espacios de la ciudad.