Fernández-Teijeiro: "no entro en política para dispensar ibuprofeno, sino vitaminas"

Actualizado 01/03/2019 19:05:30 CET

Buruaga critica que PSOE-PRC ha aportado "decepción y fracaso" y que la candidata del PP liderará el cambio que "pide la ciudad"

TORRELAVEGA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Cantabria, María José Buruaga, ha presentado este viernes a la candidata 'popular' a la Alcaldía de Torrelavega, la farmacéutica Marta Fernández-Teijeiro, que sustituye a Ildefonso Calderón, y que ha asegurado no haber entrado a la política "para dispensar ibuprofenos", sino para "dar vitaminas" a la ciudad.

Durante su presentación, que se ha celebrado en la Sala Mauro Muriedas, se ha mostrado como una persona "positiva", con "ganas de construir futuro" y "con la intención de ser alcaldesa de Torrelavega" y "dejar huella" en la ciudad, por lo que ha trasladado un mensaje de "ilusión y esperanza".

La candidata ha asegurado estar "contenta" y "muy ilusionada" por poder encabezar un proyecto en la ciudad donde ha crecido y trabajado, ya que desde hace 20 años se ocupa de su farmacia de Sierrapando, "a pie de calle", donde habla con "muchísima gente" y conoce sus preocupaciones, ha dicho.

Según ha indicado, esas preocupaciones se basan en "no ver bien el presente y no tener claro el porvenir", así como Torrelavega sea "una de las ciudades que más ha sufrido la crisis y la que menos se ha beneficiado de la recuperación" y que no sea "importante" dentro de Cantabria.

Fernández-Teijeiro ha apostado por la fórmula del diálogo con todos los grupos y consenso que hasta ahora "no ha habido", lo que, a su juicio, "no ha sido por culpa del PP". "Se necesita un liderazgo de unidad y un proyecto de modernización e innovación", ha sentenciado.

Además, tanto Buruaga como Fernández-Teijeiro han señalado que se encuentran ante un "gran reto" al ser una de las ciudades "que más ha sufrido la crisis" y "la que menos se ha beneficiado de la recuperación", por lo que han apostado por proyectos de "modernización y cambio".

Asimismo, ambas han destacado la falta de actuaciones de este tipo por el "poco compromiso de la autonomía de Cantabria" y han subrayado la importancia de las elecciones del 28 de abril al Congreso y al Senado, ya que algunos asuntos que pueden dar a Torrelavega la "puntilla definitiva" como motor económico regional dependen del Gobierno central, como las inversiones en el ferrocarril, autovías, saneamientos, industria o normas energéticas y de medio ambiente.

"El 28 de abril también nos jugamos futuro en Torrelavega" y "necesitamos que Pablo Casado llegue a La Moncloa", ha señalado la nueva candidata a la Alcaldía, que ha confiado en que su partido obtendrá un "gran resultado" tanto en las elecciones generales como en las municipales y regionales, el 28 de abril y el 26 de mayo, respectivamente

"LA GRAN ASIGNATURA PENDIENTE"

En la misma línea, Buruaga ha previsto tener un "grandísimo resultado" en las urnas porque "la gente demanda un cambio importante y una transformación de la ciudad", que sigue siendo la "gran asignatura pendiente" de la autonomía de Cantabria.

"Esa es nuestra única obsesión, transformar y modernizar esta ciudad, porque lo único que ha traído la alianza de socialistas y regionalistas en Cantabria y en el Ayuntamiento ha sido decepción y fracaso", ha advertido tras asegurar que en esta legislatura ha habido "promesas eternas, pero ni un solo proyecto transformador", haciendo mención a Las Excavadas, el centro regional de Emprendedores, la transformación del ferial, el conservatorio de música y el centro cultural La Lechera.

Además, ha dicho que "lo poco" que se ha hecho en esta legislatura ha sido por el gracias al PP, que fue quien "forzó a PRC y PSOE a firmar el convenio para la integración ferroviaria, quien dejó adjudicadas las obras del enlace de Sierrapanado y quien "impulsó" la obra del tercer carril de la A-67 Santander-Torrelavega, ha asegurado, así como quien dejó programada la obra de mejora de la seguridad vial en la glorieta de Tanos de la que ahora "alardean" el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno.

En cuanto a la candidata, la ha presentado como una mujer "cercana y humana, solvente, profundamente comprometida" con los proyectos y valores del pp y con una "extraordinaria trayectoria profesional y grandísima experiencia en la gestión" gracias a su "pequeño negocio" y a su "brillante trayectoria" como presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria.

Por ello, ha dicho que aporta "valor añadido" al PP y "encaja perfectamente" con los principios de apertura, renovación y compromiso público que "demanda la sociedad", por lo que se ha mostrado "feliz" por estar ofreciendo "la mejor candidata" para la ciudad.

Asimismo, ha mencionado a su "gran amigo" Ildefonso Calderón, que a su juicio ha sido un "excelente candidato" durante doce años y ha sabido demostrar que su partido es "abierto y de consenso", por lo que se ha mostrado "eternamente agradecida".

También se ha referido a la presidenta del partido en Torrelavega, María Luisa Peón, a quien ha atribuido los dos valores "fundamentales" de "responsabilidad y generosidad", ya que según ha dicho, pone "siempre por delante el interés colectivo", ya que "los personalismos no caben en el PP".