Fernández ve "muy sensato" que Igual quiera seguir de alcaldesa sin optar al liderazgo del PP

El portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Íñigo Fernández, ve "muy sensata" y "coherente" la postura de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, de seguir "volcada" en la gestión del Ayuntamiento de la capital cántabra sin optar a otro tipo de cargo político como podría ser la Presidencia del partido en el Congreso regional que, previsiblemente, se celebrará en el primer trimestre de 2022.

A juicio de Fernández, esto es lo que se desprende de las palabras de Igual en una entrevista del pasado fin de semana en RNE, recogida por Europa Press, en la que Igual afirmó que "hay alcaldesa para rato" y explicó que no se planteaba ser candidata a la Presidenta del PP de Cantabria, cargo que ocupa desde marzo de 2017.

"Ella (Gema Igual) tiene un mandato de los electores que es gestionar el Ayuntamiento de Santander, tiene un acuerdo de Gobierno y un programa de Gobierno. Ella está centrada y volcada absolutamente en la gestión del Ayuntamiento", ha afirmado el portavoz popular al ser cuestionado este lunes por las palabras de la alcaldesa.

Fernández ha subrayado el "nivel de entrega altísimo" y "de mañana a la noche" con el que Igual desempeña su tarea al frente del Consistorio. "No hay más horas para trabajar", ha señalado el portavoz popular.

El también miembro del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria "deduce" de las palabras de Igual en la entrevista que ésta "no se plantea cambiar esa situación" y no prevé optar a otro puesto de responsabildiad política.

A Fernández esta postura de Igual le parece "muy sensata", "coherente con su trabajo" y con su "vocación" de trabajar "por Santander y sus vecinos".

Concretamente, Igual en la entrevista retransmitida el pasado domingo en RNE y, cuestionada por su posible candidatura a la Presidencia del PP de Cantabria en el próximo Congreso, señaló que hasta este momento no se plantea ser otra cosa que alcaldesa de Santander. "Yo creo que hay alcaldesa para rato", señaló.

"En mi vida he apartado a nadie, ni he pisado a nadie, ni he hecho de menos a nadie por crecer políticamente y no lo voy a empezar a hacer ahora", apostilló.

Además, añadió que el PP en Cantabria tiene ahora mismo una presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y "dependerá de ella y de los jefes que tenemos en Génova". "Voy a trabajar para seguir siendo la alcaldesa de Santander", subrayó.

También ha sido preguntado este lunes por esta cuestión el concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial en el Ayuntamiento de Santander y además vocal del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria, Daniel Portilla.

Cuestionado por las palabras de Igual afirmando que hay alcaldesa para rato, Portilla se ha limitado a señalar que le parece "fantástico" y "estupendo".

"A mí me parece fantástico porque formo parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, que lidera Gema Igual, y además formo parte de su lista del Partido Popular. Por lo cual, me parece estupendo", ha dicho.