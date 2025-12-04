El festival de juegos de mesa 'Minas Tirith' regresa este fin de semana a Santander con 'La Noche es Joven'

El festival de juegos de mesa 'Minas Tirith' regresa este fin de semana con 'La Noche es Joven' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La programación de otoño de 'La Noche es Joven' del Ayuntamiento de Santander celebra este fin de semana las 'Jornadas Minas Tirith', el festival juvenil de juegos de mesa, rol y rol en vivo y una de las citas más esperadas.

Tendrá lugar del 5 al 7 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos, con entrada libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

El evento ofrecerá jornadas de puertas abiertas con juegos de mesa, juegos de rol, rol en vivo y numerosos torneos de títulos conocidos como 'Carcassonne', 'Aventureros al Tren' o 'Catán'.

Además, habrá demostraciones de las últimas novedades del mercado nacional e internacional, así como de prototipos presentados por sus autores, que organizarán partidas especiales para el público.

Uno de los grandes atractivos será la ludoteca, que este año superará los 1.200 juegos, con propuestas para todas las edades, desde los 2 hasta los 99 años.

Dentro de la programación de las jornadas, 'La Noche es Joven' incorpora un nuevo año la propuesta 'Minas Tirith Night', que se celebrará el viernes y sábado a partir de las 20.30 horas, con actividades especialmente pensadas para el público joven.

Dispondrán de acceso a la ludoteca completa del evento, con juegos de diferentes temáticas y niveles de complejidad; y partidas de rol en vivo, incluyendo una sesión especial de 'Blood on the Clockwork Tower', un juego de roles ocultos donde los participantes deben resolver un misterio o evitar ser descubiertos.

También tendrán lugar las clásicas macropartidas deHombres Lobo de Castronegr, una de las actividades más concurridas en cada edición.

En nota de prensa, la concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha subrayado que este festival es, "año tras año", una de las actividades con "más éxito y participación" del programa municipal de ocio alternativo, consolidándose como una cita "imprescindible" para los jóvenes y familias aficionadas a los juegos de estrategia, narrativos o cooperativos.

Asimismo, ha puesto en valor la labor de la Asociación Cultural Minas Tirith, responsable de la organización del festival y ha destacado su compromiso con la difusión del ocio alternativo.

La edil ha animado a los jóvenes a "participar, descubrir nuevos juegos, vivir la experiencia del rol en vivo y disfrutar de un evento que cada año reúne a miles de personas en torno a un ocio creativo y saludable".

'La Noche es Joven' ha sido reconocido por el Instituto de la Juventud (INJUVE) como proyecto de buenas prácticas a nivel nacional, y por el Instituto Europeo de Innovación en Políticas Públicas, que lo seleccionó como finalista en sus premios internacionales por su compromiso con los jóvenes y la cohesión social.

Los jóvenes interesados pueden ampliar información a través de la web www.juventudsantander.es.

Además, el programa cuenta ahora con nuevo perfil en Instagram (@lanoche_esjovensdr) para reforzar su presencia en redes y adaptarse a una generación cada vez más activa en el entorno virtual.