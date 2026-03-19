Las fiestas de San José de Astillero ofrecerán el sábado una discoteca 'light' para jóvenes

Cartel - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ofrecerá, dentro de la programación de las fiestas de San José, una discoteca light dirigida a jóvenes, que se celebrará el sábado 21 de marzo, a partir de las 19.00 horas, en el Almacén de las Artes, con propuestas de ocio con música, juegos y dinamización.

Esta actividad amplía la oferta festiva con una propuesta específica orientada a este sector de la población, ha explicado el Ayuntamiento.

Se trata de una propuesta adaptada a la juventud: la discoteca contará con música a cargo de DJ en directo, así como con juegos y diferentes acciones de dinamización, configurando un espacio pensado para el disfrute de los jóvenes durante las fiestas patronales.

La iniciativa se integra dentro de la programación de San José como una alternativa de ocio que combina entretenimiento y participación, adaptada a sus intereses y a su forma de disfrutar del tiempo libre.

La actividad permitirá generar un punto de encuentro para los jóvenes del municipio, favoreciendo la relación entre iguales en un entorno adecuado dentro del marco festivo.

De este modo, se refuerza la presencia de propuestas dirigidas específicamente a la juventud, contribuyendo a una programación más diversa e inclusiva.

Con esta incorporación, el Ayuntamiento continúa ampliando el contenido de las fiestas de San José, sumando iniciativas que complementan las actividades tradicionales y dan cabida a distintos públicos.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, ha explicado que el Ayuntamiento sigue trabajando para que las fiestas patronales "sean cada vez más abiertas y participativas, incorporando propuestas que tengan en cuenta a todos los vecinos, especialmente a los más jóvenes, con alternativas de ocio adaptadas a sus intereses".

Por su parte, el concejal de Juventud, Mario Herrera, ha señalado que esta actividad supone un paso más en la creación de espacios pensados específicamente para los jóvenes, donde puedan disfrutar de su tiempo libre con propuestas acordes a sus intereses dentro de la programación municipal.

PULSERAS IDENTIFICATIVAS PARA NIÑOS

Por otra parte, el recinto ferial de Astillero registró una notable afluencia de público durante la celebración del Día del Niño, una jornada marcada por la presencia mayoritaria de familias y las atracciones para los niños.

Entre las principales novedades de esta edición destacó el reparto de pulseras identificativas para los menores durante la tarde en el recinto ferial. Estas pulseras permitieron a las familias anotar un nombre y un teléfono de contacto, facilitando así la localización de los niños en caso de extravío y agilizando la intervención de los efectivos de seguridad.

El recinto contó también con periodos sin música en distintos momentos de la jornada, una medida dirigida a facilitar la asistencia de personas con hipersensibilidad sensorial y a ofrecer un entorno más tranquilo en determinadas franjas horarias. De este modo, se amplían las posibilidades de disfrute del recinto ferial a un público más diverso, incorporando espacios y tiempos adaptados a distintas necesidades.

Las Ferias de Astillero continúan incorporando medidas dirigidas a mejorar la seguridad y la experiencia de vecinos y visitantes, en una línea de trabajo centrada en la adaptación progresiva del recinto a las necesidades del público.

El desarrollo del Día del Niño volvió a poner de relieve el carácter familiar de esta jornada dentro del programa festivo, con una elevada participación y un funcionamiento fluido de las actividades a lo largo de toda la tarde.