La Filmoteca ofrece a partir de agosto un ciclo especial por el centenario de la Warner Bros.

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus inicia en agosto un ciclo especial dedicado a la productora cinematográfica y distribuidora estadounidense Warner Bros., que celebra este año su centenario y que se prolongará durante los próximos tres meses.

En concreto, se han programado este mes de agosto títulos como 'El cantor de jazz', la película que inauguró el cine sonoro; 'Bird', biopic de Charlie Parker dirigido por Clint Eastwood; y el clásico de John Ford 'Centauros del desierto'.

Asimismo, en agosto continuará el ciclo 'Fuera de foco. Premiadas', destinado a recuperar algunas de las películas más reconocidas y comentadas durante el último año.

Así, se podrán ver 'Todo a la vez en todas partes', la controvertida película de Dan Kwan y Daniel Scheinert que triunfó en la última edición de los premios Óscar; 'Sintiéndolo mucho', el documental sobre Joaquín Sabina de Fernando León de Aranoa que se llevó el Goya a la mejor canción original; y 'Decision to leave', con la que Park Chan-wook se llevó el premio a la mejor dirección en Cannes.

Por otra parte, este mes prosigue el ciclo 'Por amor al cine' con la proyección de la comedia screwball 'La fiera de mi niña', producida por la RKO en 1938, con Cary Grant y Katharine Hepburn a las órdenes de Howard Hawks.

Este especial incluye también las proyecciones de otro filme protagonizado por Katharine Hepburn, 'Locuras de verano', la última película firmada por David Lean en el Reino Unido antes de poner rumbo a los Estados Unidos para dirigir 'El puente sobre el río Kwai'.

Dentro del ciclo Inéditos, la Filmoteca trae a Santander la película argentina 'Trenque Lauquen', de Laura Citarella.

Igualmente, CineInfinito presenta en agosto en la sala cántabra cuatro nuevos títulos de su 'Sèrie noire'. Por un lado, dos de Paul Wendkos, 'The burglar' y 'The case against Brooklyn', y por otro, otros dos de Irving Lerner ('Murder by contract' y 'City of fear').

La colaboración mensual con la asociación La llave azul tiene prevista la proyección los días 17 y 18 de agosto de 'Secaderos', de Rocío Mesa, mientras que entre el 23 y el 27 de agosto se celebrará el Picknic Festival.

Además, la Filmoteca Junior del mes de agosto incluye dos películas, 'Lightyear', película de animación en clave de "space opera" centrada en las aventuras de Buzz Lightyear, y 'Onward', ambientada en un mundo fantástico en la que dos hermanos elfos tratan de usar la magia para que su padre vuelva a la vida.